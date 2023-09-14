Подросток «отучился» на диверсанта и едва не поджег военкомат Подростка арестовали за подготовку поджога военкомата в Приморском крае

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Во Владивостоке сотрудники правоохранительных органов задержали подростка, который готовился к поджогу одного из военных комиссариатов, сообщила пресс-служба Советского районного суда города. Согласно материалам дела, молодой человек прошел двухмесячное «обучение для осуществления террористической деятельности» в интернете.

Правоохранители выяснили, что юноша, принимая решение о прохождении курса, руководствовался своими радикальными, политическими взглядами, негативным отношением к СВО и неприязнью и враждебностью по отношению к действующей власти РФ. Подросток в период с 3 июля по 8 сентября, воспользовавшись телефоном, начал в Сети проходить курс, в ходе которого «приобрел необходимые знания и навыки по их применению, с целью совершения поджога одного из военных комиссариатов Приморского края».

Сейчас юноше избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 ноября.

7 сентября женщина облила дверь военкомата в Санкт-Петербурге горючим веществом, а потом стала закидывать учреждение камнями, снимая все это на телефон. Злоумышленницу задержали очевидцы, они же и вызвали полицию. Telegram-канал SHOT сообщил, что поджигательницей оказалась 58-летняя сотрудница «Водоканала» Елена К., которую «зомбировали» кураторы, после чего она решилась на такой шаг. Минобороны не комментировало эту информацию.