Последняя атака ВСУ на Москву: когда и где сбили дрон, есть ли пострадавшие Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили дрон, летевший на Москву

Фото: МО РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что силы ПВО отразили атаку беспилотника в городском округе Электросталь, направляющегося к российской столице. Что об этом известно, есть ли пострадавшие?

Атака дрона ВСУ на Москву вечером 19 ноября

Собянин отметил, что минувшим вечером силы ПВО ликвидировали дрон, который направлялся в Москву.

«Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — рассказал мэр российской столицы.

В Минобороны России подтвердили информацию об уничтожении БПЛА, добавив, что он был самолетного типа и принадлежал Вооруженным силам Украины.

«19 ноября в 23:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Московской области», — заявили в российском военном ведомстве.

Глава городского округа Электросталь Инна Волкова в своем Telegram-канале рассказала, что пострадавших в результате падения обломков нет, а также призвала местных жителей соблюдать спокойствие.

«Как вам известно, силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося уточняются. Прошу жителей сохранять спокойствие. Кроме того, если вы стали свидетелями движения беспилотных аппаратов или наткнулись на обломки БПЛА неизвестного происхождения, просьба сообщить в экстренные службы по номеру телефона 112», — написала она.

Фото: t.me/involkova

Когда ранее были пресечены попытки БПЛА атаковать Москву

Ночью 19 ноября Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что силы ПВО в Богородском городском округе пресекли попытку атаки БПЛА на Москву.

«Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», — сообщил Собянин.

В Минобороны РФ подтвердили данную информацию, заявив, что дрон принадлежал украинским военным.

По данным Telegram-канала SHOT, обломки беспилотника упали на Горьковское шоссе в районе поселка Монино.

«Обломки уничтоженного беспилотника ВСУ упали на Горьковское шоссе в районе поселка Монино. По словам подписчиков SHOT, дорога в том районе сейчас перекрыта, собирается пробка в обе стороны. Предварительно, автомобили и люди не пострадали», — говорится в публикации Telegram-канала SHOT.

14 ноября в Минобороны РФ рассказали, что системы ПВО сбили четыре украинских беспилотника в Московской, Тамбовской, Орловской, а также в Брянской областях.

17 сентября Сергей Собянин заявлял, что над Москвой в районе городского округа Истра ПВО сбила беспилотный летающий аппарат. Через некоторое время он рассказал, что была пресечена вторая попытка атаки БПЛА на российскую столицу.

Читайте также:

Мэр Электростали показала кадры с места падения беспилотника ВСУ

В США узнали, как Россия подавляет высокоточные снаряды Запада

В России придумали, как улучшить работу дронов в зоне СВО