Мэр Электростали показала кадры с места падения беспилотника ВСУ

Фото: t.me/involkova

Глава городского округа Электросталь Инна Волкова в своем Telegram-канале опубликовала кадры с места падения украинского беспилотника, сбитого средствами противовоздушной обороны в ночь с 19 на 20 ноября. На кадрах видно, что на месте крушения работают сотрудники экстренных служб, в том числе полиции и пожарной охраны. Волкова отметила, что в результате падения беспилотника никто не пострадал, разрушений нет.

Опубликованные в Сети кадры подтверждают, что постройкам в Электростали не был нанесен ущерб в результате падения украинского дрона. Мэр города подчеркивает, что беспилотник направлялся в сторону Москвы, но был сбит системами ПВО. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Волкова призывает жителей Электростали сохранять спокойствие и сообщать экстренным службам о найденных обломках БПЛА или пролетающих в небе дронах.

Информацию об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа ранее подтвердили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, дрон планировалось использовать для нанесения удара по объектам в Москве и Московской области. Однако он был сбит дежурными средствами ПВО в 23:20.