Автомобиль столкнулся с мотоциклом на МКАД

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве на 87-м км МКАД столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, сообщает в Telegram пресс-служба столичного дептранса. О пострадавших в ведомстве не рассказали. Движение на данном участке трассы затруднено.

В районе 87-го километра МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении дептранса.

Утром 14 мая в Москве произошли два смертельных ДТП. На Варшавском шоссе мужчина, находясь за рулем BMW, не справился с управлением и въехал на скорости в мачту городского освещения. Водитель погиб, а два пассажира были госпитализированы с различными травмами.

Также на Щелковском шоссе автомобилист не справился с управлением и въехал в столб. По данным РЕН ТВ, мужчина погиб.

До этого в подмосковных Мытищах пьяный инспектор ДПС сбил десятиклассницу на пешеходном переходе и уехал с места дорожного происшествия. После того как его задержали сотрудники полиции, в крови у мужчины нашли 0,87 мл/л алкоголя. Пострадавшую девочку с различными травмами доставили в больницу.