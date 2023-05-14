Два смертельных ДТП произошли в Москве На юге и востоке Москвы в ДТП погибли два водителя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утром 14 мая в Москве произошло два смертельных ДТП. Telegram-канал столичной прокуратуры сообщил об аварии с участием BMW на юге Москвы. Также, по данным Telegram-канала дептранса, на востоке столицы легковой автомобиль влетел в столб.

На Варшавском шоссе мужчина, находясь за рулем BMW, не справился с управлением и въехал на скорости в мачту городского освещения. Водитель погиб, а два пассажира госпитализированы с различными травмами. Прокуратура расследует обстоятельства произошедшего.

В результате дорожной аварии мужчина, находившийся за рулем, скончался, два пассажира — мужчина и женщина госпитализированы с различными травмами, — сообщает столичная прокуратура.

На Щелковском шоссе автомобилист не справился с управлением и въехал в столб. По данным РЕН ТВ, мужчина погиб.

Движение по дублеру Щелковского шоссе в сторону области происходит по одной полосе из двух, — информирует оперативная служба дептранса.

Ранее в подмосковных Мытищах пьяный инспектор ДПС сбил десятиклассницу на пешеходном переходе и уехал с места дорожного происшествия. После того, как его задержали сотрудники полиции, в крови у мужчины нашли 0,87 мл/л алкоголя. Пострадавшую девочку с различными травмами доставили в больницу.