Российский боец Иван Штырков в разговоре с NEWS.ru высказался о поражении Петра Яна от чемпиона UFC в легчайшем весе американца Алджамейна Стерлинга. «Уральский Халк» настаивает на том, что Стерлинг не мог выиграть первый раунд, а соответственно и весь бой.

Я считаю, что первый раунд выиграл Петя. Никак не взял этот раунд Стерлинг. Он за счёт этого выиграл бой. Второй, третий, да. Четвёртый и пятый за Петром. Это не ущемляет заслуг американца, но о какой победе Стерлинга может идти речь? Мы расстроились, плюнули в телевизор и хаяли судей после боя, — сказал Штырков.