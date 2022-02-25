«Это уже не спорт»: Штырков рассказал про бой Исмаилова и Дуродолы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru оценил итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы для московского клуба, которому предстоит провести два матча с немецким «Лейпцигом». По мнению 70-летнего специалиста, «красно-белым» достался качественный соперник.

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru оценил итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы для московского клуба, которому предстоит провести два матча с немецким «Лейпцигом»....