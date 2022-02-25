«Это уже не спорт»: Штырков рассказал про бой Исмаилова и Дуродолы

«Это уже не спорт»: Штырков рассказал про бой Исмаилова и ДуродолыИван Штырков заявил, что бой Исмаилова и Дуродолы не имеет отношения к боксу
Российский боец полутяжёлого веса Иван Штырков в разговоре с корреспондентом NEWS.ru поделился мнением о поединке между Магомедом Исмаиловым и Оланреваджу Дуродолой, который пройдёт по правилам, приближённым к профессиональному боксу. По мнению Уральского Халка, нигериец будет иметь огромное преимущество перед россиянином в технике.
Это не особо спортивный вызов. Профессиональный бокс для дебютанта начинается с четырёх раундов по три минуты. Давайте начнём с этого. Магомед — дебютант, но Дуродола — нет. Бокс — это техника, школа. Это не в понимании ММА — просто удары руками. У Исмаилова хороший бокс по меркам ММА, но между ним и отшкаленным боксом пропасть. Это две совершенно разные вещи. Ударник в ММА и боксёр — два разных человека. Поэтому ему будет очень тяжело. Это уже не спорт. Это уже что-то вроде Емельяненко — Монсон. Хотя в данном случае у нас есть спортсмены, которые заработают хорошие деньги. И мне нравится, что Мага это делает без моральных потерь. Он не опустился до уровня поп-ММА и принял для себя сложный вызов. Но это не о боксе, — сказал Штырков.
Бой Исмаилова и Дуродолы состоится 25 февраля на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который пройдёт в Москве.
Исмаилов в MMA одержал 17 побед, потерпел три поражения и один бой свёл ничью. На счету Дуродолы 37 побед, 34 из которых одержаны нокаутом. Также в его пассиве девять поражений.