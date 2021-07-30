Прощание Великой и последние выстрелы в цель: где ждать медалей в субботу

Русская Весна вновь идёт к медалям Олимпийских игр. Елена Веснина выйдет на матч за бронзу в женском парном турнире, где вместе с подругой по команде Вероникой Кудерметовой оспорит бронзовые награды с бразильским тандемом Лаурой Пипгосси и Луизой Стефани. Россиянки в этом матче считаются фаворитами и имеют хорошие шансы завоевать медаль. Кроме того, отличные шансы на победу есть для неё и в смешанной паре с Асланом Карацевым, где они также вышли в финал.
Каримовой стоит выиграть больше, чем к
В теннисе не должны быть без медалейомандную бронзу
Стрелок из винтовки Юлия Каримова в своём коронном упражнении — стрельба из трёх положений — вообще считалась основным фаворитом и главной претенденткой на олимпийские медали. Однако после её неудач в смешанном командном турнире, где она немного ухудшила показатели, фаворитами стали другие. Так, у женщин ими являются Сеонан Макинтош из Британии, китаянка Хуйэцзя, её подргуга по команде Шип Мэняо, а Каримова после того, как она стреляла с Сергеем Каминским, находится в статусе тёмной лошадки. Посмотрим, в каком состоянии она сможет пройти в финал и как себя там проявит. Стрелкам пока везёт.
Бронза как предел мечтаний
В последние дни соревнований дзюдоисты начали немного радовать, но пока все их успехи ограничиваются серебряными и бронзовыми наградами. Вот и наш герой-тяжеловес Тамеран Башаев, победивший французского титана Тедди Риннера, в итоге довольствовался лишь бронзой. Состояние сборной России сейчас сложно назвать оптимальным, особенно в женской части коллектива, однако накануне командного турнира сборная ОКР находится в числе медальных соискателей. Родоначальники дзюдо (японцы) — конечно, бесспорные фавориты, французы столь же уверенно занимают вторую строку, а вот за бронзу побороться могут как россияне, так и бразильцы, и южные корейцы.
Лебединая песня Великой
Софья Великая — восьмикратная чемпионка мира по фехтованию на саблях. При этом дважды она выигрывала личные турниры и много раз побеждала на чемпионатах Европы. На Олимпиадах она трижды останавливалась от личного золота в одном шаге, брала серебро. Сначала препятствием становилась Мариэль Загунис, затем Яна Егорян и наконец София Позднякова, дочь выдающегося фехтовальщика на саблях Станислава Позднякова. Вряд ли у Великой будет ещё один шанс победить в личном первенстве, но взять командное личное золото ей ещё по силам, тем более с такими партнёршами, как Позднякова и Ольга Никитина.
А вдруг?!
Российский стрелок из скоростного пистолета Леонид Екимов в своё время показывал очень серьёзные результаты, но сейчас ему за Бацарашкиной не угнаться, скорее сойдёт за середняка. С другой стороны, и явного лидера в этом спорте нет, а потому в роли тёмной лошадки могут выскочить и китайцы, и немцы, и французы, и тот же самый Екимов, выигравший в непростой внутренней борьбе конкуренцию у рекордсмена Олимпиады Алексея Климова.
21 июля. Разыгрывается 21 комплект наград
01:30 Триатлон. Смешанная эстафета
05:05 Волейбол. Женщины. Группа «B». США — Россия
04:30, 04:37, 04:46, 05:43 Плавание. Мужчины. Баттерфляй, 100 м. Женщины. Спина, 100 м. Вольный стиль, 800 м. Смешанная комбинированная эстафета 4×100 м
08:33 — 09:33 Парусный спорт. Женщины, мужчины. RS:X. Медальные гонки
06:00 Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Матч за третье место. Женщины. Одиночный разряд. Матч за третье место и финал. Парный разряд. Микст. Матч за третье место
07:00 Прыжки на батуте. Мужчины
07:30 Стендовая стрельба. Смешанные команды. Трап
08:15 Гандбол. Женщины. Группа «B». Россия — Франция
10:30 — 10:45 Стрельба из лука. Мужчины. Личный турнир. Матч за третье место. Финал
09:50 Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 81 кг
10:00 Стрельба пулевая. Женщины. Винтовка из трёх положений, 50 м
11:00 Дзюдо. Смешанные команды. Матч за третье место. Финал
11:30 — 12:00 Регби-7. Женщины. Матч за третье место. Финал
12:00 Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Матч за третье место. Финал
12:30 — 13:30 Фехтование. Женщины. Сабля. Командный турнир. Матч за третье место. Финал
14:15 — 15:50 Лёгкая атлетика. Мужчины. Диск. Смешанная эстафета 4×400 м. Женщины. 100 м
13:50 Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 96 кг