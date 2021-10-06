Названа ориентировочная дата реванша Усика с Джошуа

Бой-реванш между украинским боксёром-тяжеловесом Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа может пройти в апреле 2022 года. Об этом заявил промоутер, глава Matchroom Boxing Эдди Хирн, организовавший первый бой. Его слова приводит DAZN.

Хирн считает, что реванш пройдёт не раньше марта, так как у Усика было большое рассечение в первом поединке с Джошуа. Также он уверен, что украинец сейчас думает об отпуске и его команда не будет ничего предпринимать до декабря, а там уже начнутся переговоры.

25 сентября Усик выиграл единогласным решением судей у британского чемпиона мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа. Бой прошёл в Лондоне и завершился в пользу 34-летнего уроженца Симферополя со счётом 117:111, 116:112 и 115:113. Таким образом, Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Перед боем британские болельщики освистали гимн Украины. В Киеве Усика встретили цветами.