16+

Рубрики

Медиа

Архив

Единоборства

Зрители освистали гимн Украины перед боем Усика с Джошуа

06:45, 26 сентября 2021
Зрители освистали гимн Украины перед боем Усика с Джошуа Александр Усик Фото: oleksandr_usyk_1987/vk.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Британские болельщики освистали гимн Украины перед боксёрским поединком между Александром Усиком и Энтони Джошуа в Лондоне. При этом выход на ринг своего соотечественника они встретили «мощным рёвом».

Титульный бой состоялся на арене футбольного клуба «Тоттенхэм». Во время исполнения украинского гимна начали свистеть фанаты Джошуа, к которым присоединилось большинство зрителей, болевших за своего земляка. Более того, свист сопровождал Усика, пока он шёл к рингу.

Бой продлился 12 раундов. Его победителем арбитры единогласно признали 34-летнего украинца.

Ранее стало известно, что Усик победил Джошуа в бою за три титула чемпиона мира по боксу — по версиям WBA, IBF и WBO. Поединок завершился в пользу украинца по очкам — 117:111, 116:112 и 115:113. Усик стал чемпионом мира в тяжёлом весе.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео