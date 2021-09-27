Усика на Украине встретили цветами после победы над Джошуа

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF и IBO украинец Александр Усик вернулся на родину после победы в Лондоне над бывшим обладателем этих титулов британцем Энтони Джошуа. Усика встретила с букетом роз цветов украинского флага сотрудница пограничной службы. Видео встречи боксёра опубликовал на своей странице в Instaram его коллега Василий Ломаченко.

Усик одержал победу по итогам 12-ти раундов боя на арене «Тоттенхэм Хотспор», уверенно забрав вторую половину боя, а в заключительной трёхминутке был близок к тому, чтобы отправить британца в нокаут. По итогам боя все трое судей отдали украинцу победу со счётом 117:111, 116:112 и 115:113.

Как сообщалось ранее, британские болельщики освистали гимн Украины перед боксёрским поединком между Александром Усиком и Энтони Джошуа в Лондоне. При этом выход на ринг своего соотечественника они встретили «мощным рёвом».