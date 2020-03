Накануне турнира Bellator 241 прошла церемония взвешивания, а бои было решено проводить без зрителей. Однако за несколько часов до начала шоу Фёдор Емельяненко пришёл к своим ученикам — братьям Анатолию и Владимиру Токову — и заявил, что глава промоутерской компании Скотт Кокер принял решение не рисковать здоровьем бойцов, заплатить им гонорары, а турнир отменить. Следующее событие у Bellator запланировано на май, и дальше Кокер намерен действовать по ситуации. В то же время есть и обратные примеры азиатской лиги One и UFC, которые проводят турниры без зрителей, так как это экономически выгоднее, чем отменять их совсем.

Кстати, россиянам теперь непросто будет вернуться на родину, так как рейсы из США в Россию массово отменяются. Атлетическая комиссия штата Невада тем временем отменила все бойцовские турниры до 25 марта, однако этот запрет пока не затронет два следующих плановых события UFC, которые должны пройти в Лас-Вегасе. Но и этот хрупкий компромисс может разрушиться, если ситуация в Штатах продолжит ухудшаться или заболеет коронавирусом кто-то из профессиональных бойцов. Можно не сомневаться в том, что прожжённый и циничный бизнесмен Дэйна Уайт сам не включит заднюю и сделает всё, чтобы сохранить свои шоу, которые при отсутствии альтернативы на рынке спортивных развлечений будут пользоваться ещё большим спросом.