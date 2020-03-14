В то время как Bellator решил отменить турнир в штате Коннектикут после объявления чрезвычайного положения, UFC остаётся в бизнесе. Очередной турнир сильнейшая лига ММА провела в Бразилии, а следующие события планирует в закрытом зале в Лас-Вегасе. Алексей Кунченко потерпел второе подряд поражение в карьере, а Никита Крылов остановил перспективного бразильца Джонни Уокера. Подводим главные итоги бойцовского уик-энда.

Емельяненко с учениками застрял в Америке

Накануне турнира Bellator 241 прошла церемония взвешивания, а бои было решено проводить без зрителей. Однако за несколько часов до начала шоу Фёдор Емельяненко пришёл к своим ученикам — братьям Анатолию и Владимиру Токову — и заявил, что глава промоутерской компании Скотт Кокер принял решение не рисковать здоровьем бойцов, заплатить им гонорары, а турнир отменить. Следующее событие у Bellator запланировано на май, и дальше Кокер намерен действовать по ситуации. В то же время есть и обратные примеры азиатской лиги One и UFC, которые проводят турниры без зрителей, так как это экономически выгоднее, чем отменять их совсем.

Кстати, россиянам теперь непросто будет вернуться на родину, так как рейсы из США в Россию массово отменяются. Атлетическая комиссия штата Невада тем временем отменила все бойцовские турниры до 25 марта, однако этот запрет пока не затронет два следующих плановых события UFC, которые должны пройти в Лас-Вегасе. Но и этот хрупкий компромисс может разрушиться, если ситуация в Штатах продолжит ухудшаться или заболеет коронавирусом кто-то из профессиональных бойцов. Можно не сомневаться в том, что прожжённый и циничный бизнесмен Дэйна Уайт сам не включит заднюю и сделает всё, чтобы сохранить свои шоу, которые при отсутствии альтернативы на рынке спортивных развлечений будут пользоваться ещё большим спросом.

Мы не останавливаемся. Мы продолжаем искать пути, чтобы проводить бои, — заявил Дэйна Уайт.

Dana White says the UFC fights will continue.



âWeâre not stopping. We will keep finding a way to put on the fights.â pic.twitter.com/7ixxpFjTSz — SportsCenter (@SportsCenter) March 15, 2020

Кунченко стал жертвой «домашнего» судейства

Как мы и предполагали, бой россиянина Алексея Кунченко с бразильцем Элизеу Залески дос Сантосом стал равным поединком двух классных ударников, где решающую роль сыграла тактика. Россиянин в стойке действовал размеренно и перестреливал соперника с дистанции, владея центром ринга. Он однозначно забрал второй раунд, а первый и третий можно было отдать в любую сторону, так как бразилец провёл по одному тейкдауну. В итоге в спорных ситуациях судьи отдали предпочтение местному бойцу, а Кунченко должно быть вдвойне обидно, так как победу из рук он отпустил за 30 секунд до конца заключительного раунда, когда пропустил проход в ноги.

Крылов удивил соперника борьбой

Бой с распиаренным бразильским проспектом Джонни Уокером стал одним из самых серьёзных испытаний в карьере представляющего сейчас Россию выходца из Донбасса Никиты Крылова, который с честью его выдержал. Он с первых секунд решил сработать на слабой стороне соперника и проявил себя как более универсальный боец. Избегая открытого размена с обладателем длинных рук и ног Уокером, он переводил бой в партер, где умело контролировал соперника. Тактика дала лишь один сбой в конце второго раунда, когда бразилец сумел перевернуть Крылова и нашпиговать его голову мощными оплеухами. Гонг пришёлся очень кстати — помог Никите перевести дух и вернуть контроль над схваткой в третьем раунде.

Джонни Уокер Vanessa Carvalho/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Теперь Шахтёр прочно войдёт в топ-10 лучших полутяжей UFC и должен получить соперника из этой же когорты. Предпочтительным вариантом выглядит крепкий швейцарский ударник Волкан Эздемир, в своё время претендовавший на чемпионский титул и также остановивший другого яркого проспекта — Александра Ракича. Крылов после поражений от Гловера Тейшейры и Яна Блаховича показал, что может прогрессировать в борьбе и в свои 28 лет остаётся ещё перспективным и растущим бойцом.

Акелла промахнулся

Поединок двух бразильских грепплеров Гилберта Бёрнса и неувядающего 42-летнего Демиана Майи стал соглавным событием этого вечера. Бёрнс, перед этим заборовший Кунченко, мечтал испытать себя и в борьбе с именитым визави, но в этом компоненте выглядел бледно и половину первого раунда был вынужден выживать. Майя ошибся лишь один раз, отпустив соперника в стойку из выгодной позиции в партере, после чего словил жёсткий левый боковой, от которого так и не смог прийти в себя. Надо отдать должное Бёрнсу, он не хотел добивать старшего товарища, но поскольку рефери бой не остановил, был вынужден сделать пару контрольных «выстрелов».

Махачеву больше не нужен Ли

Американец Кевин Ли, с которым Ислам Махачев почти договорился о встрече, теперь ему больше не интересен. Всё дело в том, что он проиграл бразильцу Шарлесу Оливейре, который своей потрясающей техникой джиу-джитсу вернул нас в старые добрые времена, когда представители этого искусства побеждали лёжа на спине. Первые два раунда он умело сдерживал атаки Ли в партере, а в третьем поймал его на гильотину при попытке перевода. Серия из семи досрочных побед кряду и уничтожение топового бойца даёт бразильцу проход в десятку лучших, и теперь Махачеву в случае победы над Александром Эрнандесом стоит вызывать на бой уже его и усиленно тренировать защиту от джиу-джитсу.