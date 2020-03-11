Никита Крылов, Алексей Кунченко и украинка Марина Мороз подерутся в ночь на воскресенье на турнире UFC в Бразилии, а днём ранее братья Токовы побьются на турнире Bellator в США. NEWS.ru рассказывает, за какими боями нужно следить и оценивает шансы и перспективы каждого из бойцов.

UFC Fight Night 170. Никита Крылов — Джонни Уокер. Шансы 40% на 60%

Бразилец, чьё имя почти полностью совпадает (на английском отличается только написание имени) с брендом известного напитка, до ноября прошлого года считался одним из главных проспектов полутяжёлого веса в UFC, пока американец Кори Андерсон не оборвал его серию из девяти побед. Джонни Уокер обладает внушительным ростом, длинными конечностями и филигранной ударной техникой. Он не раз нокаутировал соперников ударами в прыжке и с разворота, за что получил в UFC сразу три специальных премии за зрелищность. Часть подготовки к последнему бою он также провёл в России.

Шахтёр Никита Крылов, окончательно перебравшийся в Россию, после военного конфликта в родном Донбассе после второго пришествия в UFC чередует поражения и победы, и после обидного проигрыша раздельным решением судей Гловеру Тейшейре должен побеждать, чтобы и дальше сохранять место в рейтинге. Однако Уокер стилистически неудобный для Крылова соперник. В стойке Никите будет тяжело приноровиться к нестандартной ударной технике визави, а борьба не является настолько сильной его стороной, чтобы навязать её Уокеру. Скорее всего, бой будет осторожным, а тактика возобладает над эмоциями. Уж слишком многое на кону будет стоять для каждого из бойцов.

UFC Fight Night 170. Алексей Кунченко — Элизеу Залески дос Сантос. Шансы 45% на 55%

35-летний боец из Тюмени в прошлом году впервые в профессиональной карьере познал вкус поражений и горит желанием реабилитироваться за неудачу. Большую часть подготовки к этому бою Кунченко провёл в Таиланде, а заключительный этап, перед вылетом в Бразилию, в Екатеринбурге. Превосходство соперника в росте вряд ли станет для Алексея большой проблемой, а вот хорошая скорость бразильца и навыки джиу-джитсу могут стать неприятным сюрпризом.

Залески находится примерно в таком же положении, а потому шансы бойцов примерно равны. Оба имеют ударную базу и предпочитают сражаться в стойке. Оба потерпели поражения в последних боях после длинной победной серии. Наконец, оба неплохо борются, но используют это качество лишь для сохранения баланса в стойке. Небольшое преимущество у бразильца будет за счёт фактора родных стен и при прочих равных лояльного судейства.

UFC Fight Night 170. Марина Мороз — Майра Буэно Силва. Шансы 45% на 55%

Украинка Марина Мороз долгое время жила и тренировалась в Москве, а её дела ведёт известный российский менеджер Алексей Жернаков. В ММА Железная Леди пришла из бокса, где добилась звания мастера спорта и одно время работала тренером женской сборной Украины. Пять лет назад она громко дебютировала в UFC досрочной победой над топовой шотландкой Джоанн Колдервуд, однако закрепиться в элите не сумела. После серии из двух поражений Мороз поднялась в наилегчайший вес, где в последнем бою победила колумбийку Сабину Масо. Очередной вызов для представительницы команды American Top Team выглядит более серьёзным. Бразильянка Майра Буэно Силва выиграла все свои пять боёв и прекрасно владеет джиу-джитсу, а значит может доставить Марине проблемы на земле.

Bellator 241. Анатолий Токов — Фабио Агийяр. Шансы 90% на 10%

Bellator с упорством, достойным лучшего применения, продолжает не замечать ученика Фёдора Емельяненко, давая ему откровенных мешков и гастролёров вместо титульного боя, в котором за вакантный пояс сойдутся Гегард Мусаси и Диего Лима. Остаётся надеяться, что побеждавший Александра Шлеменко россиянин всё же встретится с победителем их противостояния, если справится с очередным проходным соперником. Агийяр на протяжении восьми лет карьеры дрался исключительно в Бразилии, а единственный бой с известным соперником, экс-чемпионом М-1 Бруну Силвой проиграл досрочно. Токов должен побеждать такого оппонента на классе.

Bellator 241. Владимир Токов — Маркус Сурин. Шансы 75% на 25%

Младший брат Анатолия проведёт уже третий поединок в промоушене, однако пока он выступает в андеркартах с соперниками соответствующего уровня и побеждает по очкам, но без особого огонька. 38-летний американский ветеран Маркус Сурин выиграл в Bellator два боя из четырёх, но звёзд с неба не хватал и должен стать очередной ступенькой на пути прокачки молодого российского проспекта. При этом самый молодой и самый лёгкий боец Fedor Team уже второй турнир проведёт вместе с братом.