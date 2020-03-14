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Главным событием прошедшего в Бразилии без зрителей турнира UFC стал поединок в весе до 71,5 кг, в котором местный боец Шарлес Оливейра (28-9) заставил сдаться американца Кевина Ли (18-6) удушающим приёмом в третьем раунде.

В первых двух раундах Оливейра владел преимуществом в стойке, но Ли отвечал переводами в партер и контролем в борьбе. Тем не менее бразилец постоянно угрожал сопернику болевыми и удушающами приёмами и из позиции снизу. В начале третьего раунда Оливейра поймал американца на гильотину после перевода в партер и был вынужден сдаться. Для Оливейры это седьмая досрочная победа подряд в UFC.

В соглавном бою вечера в поединке двух бразильских грепплеров в полусреднем весе Гилберт Бёрнс нокаутировал в первом раунде 42-летнего ветерана Демиана Майю.

Как сообщал NEWS.ru, российский полутяжеловес украинского происхождения Никита Крылов одержал победу по очкам над бразильцем Джонни Уокером на турнире UFC в Бразилии.