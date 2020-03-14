https://static.news.ru/photo/9d2a0944-664d-11ea-bf55-fa163e074e61_660.jpg Никита Крылов Фото: nikitakrylovufc/instagram.com

Проживающий в России уроженец Донбасса Никита Крылов (26-7) одержал победу по очкам над бразильцем Джонни Уокером (17-5) на проходящем без зрителей турнире UFC в столице Бразилии Бразилиа.

В поединке полутяжеловесов Крылов умело использовал своё преимущество в борьбе и в каждом из раундов переводил соперник в партер и старался активно работать сверху. Сложный момент для Крылова наступил в конце второго раунда, когда соперник смог его перевернуть и нанести несколько ощутимых ударов из доминирующей позиции. По итогам трёх раундов все трое судей отдали победу Крылову со счётом 29:28 (двое) и 30:27.

Как сообщал NEWS.ru, российский полусредневес Алексей Кунченко потерпел второе подряд поражение в UFC от бразильца Элизеу Залески дос Сантоса.