Емельяненко бросил вызов Тайсону: состоится ли бой, в какой они форме Боец смешанных единоборств (ММА) из России заинтересован в поединке с американцем

Фото: Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press

Федор Емельяненко

Бывший боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко признался, что хочет провести бой по правилам бокса с американцем Майком Тайсоном. Журналист Ариэль Хельвани предложил ему встретиться на ринге с Железным Майком 28 октября в Саудовской Аравии. NEWS.ru расскажет, возможно ли, что их поединок состоится и в какой форме сейчас спортсмены.

Кто предложил Емельяненко бой с Тайсоном

9 августа на YouTube-канале MMAFightingonSBN журналист Ариэль Хельвани взял интервью у бывшего бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко, который сообщил о своей готовности провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном.

Журналист заинтересовался его заявлением. «Федор, у меня есть невероятная идея. 28 октября, Саудовская Аравия. Главный бой вечера — Фьюри против Нганну. Со-главный — Емельяненко против Тайсона. Как тебе?» — спросил Емельяненко Ариэль.

«Мне бы было интересно это», — такой ответ он получил от Федора.

Где может пройти бой Емельяненко с Тайсоном

Федор отметил, что успеет подготовиться к 28 октября, и такой расклад его полностью устраивает, но маловероятно, что эта встреча заинтересует арабских шейхов, которые больше ждут поединок Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри.

Приезд Тайсона в Россию и его бой здесь тоже маловероятен. Российские промоутеры вряд ли смогут удовлетворить требования американцам по деньгам. За бой с Джонсом Майк заработал $10 млн без учета платных трансляций (PPV). Только президент промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заплатил подобную сумму Владимиру Кличко за бой с Александром Поветкиным — $17 млн. Но тогда это были действующие боксеры, и российский предприниматель в будущем не позволял себе таких трат, полностью свернув боксерский бизнес к настоящему времени. Сам же Майк после встречи с Джонсом отказался от $25 млн за бой с Эвандером Холифилдом.

Тайсон и Емельяненко могут встретиться в США или Японии. У обоих спортсменов была большая популярность в азиатской стране. Майк провел там два поединка, а Федор — лучшие годы карьеры. В США тоже есть ряд промоушенов, которые в первую очередь занимаются именно выставочными боями некогда популярных спортсменов. Наиболее известные из всех — Triller Fight Club и Gamebred Fighting Championship. Никто из них пока не заинтересован в организации поединка Последнего Императора и Железного Майка.

Фото: Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press Федор Емельяненко

Кто такой Федор Емельяненко

46-летний уроженец Старого Оскола считался лучшим бойцом ММА в начале 2000-х годов. Емельяненко побеждал таких известных оппонентов как Антонио Родриго Ногейра, Сэмми Схилт, Марк Коулмен, Рикардо Арона, Мирко Филипович, Тим Сильвия, Андрей Орловский и Марк Хант. Россиянин был чемпионом организаций Pride FC, RINGS и WAMMA, а также многократным чемпионом мира по самбо.

С 2010 года в его карьере начался спад и последовали поражения. Однако под конец карьеры он провел два поединка за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Обе встречи Последний император проиграл Райану Бейдеру. После поражения 4 февраля 2023-го Емельяненко объявил о завершении карьеры, оставив перчатки на ринге, но в интервью Хельвани подчеркнул, что продолжает тренироваться и исправил все недочеты, которые привели его к неудаче в последнем поединке.

Кто такой Майк Тайсон

57-летний «Железный» Майк был олицетворением бокса больше 10 лет и до сих пор остается одним из самых уважаемых и узнаваемых спортсменов. В 1986 году в возрасте 20 лет он победил Тревора Бербика и стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе. Однако на вершине боксерского Олимпа он оставался только четыре года. За это время Тайсон он смог одержать не одну победу, но позже пристрастие к наркотикам и обвинение в изнасиловании испортили его карьеру. Боксеру дали четыре года тюрьмы за преступление.

После выхода на свободу Тайсон вновь стал чемпионом мира, но это была уже его «заржавевшая» версия. Майк провел последний официальный поединок 11 июня 2005-го, отказавшись продолжать встречу с Кевином Макбрайдом после шестого раунда. Однако 28 ноября 2020 года он вернулся на ринг и провел выставочный бой с Роем Джонсом. По итогам восьми раундов была зафиксирована ничья.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Майк Тайсон

Какие бои боксеров и бойцов ММА проводились

После поединка Тайсона и Джонса в 2020 году многие известные в прошлом боксеры захотели тряхнуть стариной. Например, бывший соперник Тайсона — Эвандер Холифилд. Однако его возвращение на ринг в 2021 году закончилось неудачно. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразилец Витор Белфорт нокаутировал экс-абсолютного чемпиона мира по боксу уже в первом раунде.

Джонс также не остановился на поединке с Тайсоном. После выставочного боя с Майком, он провел официальную встречу с еще одним бывшим чемпионом UFC — Энтони Петтисом. И снова победа осталась за бойцом ММА. Так решили боковые судьи, хотя многие эксперты не согласились с их вердиктом.

За бывших легенд отыгрывается непрофессиональный боксер Джейк Пол. 26-летний блогер победил уже четырех экс-бойцов UFC: Бена Аскрена, Тайрона Вудли, Андерсона Сильву и Нейта Диаса. Поединок с последним прошел 5 августа.

Что говорят эксперты о бое Тайсона и Емельяненко

Рамазан Исмаилов, брат и тренер известного российского бойца ММА Магомеда Исмаилова, в беседе с NEWS.ru поделился мнением о возможном поединке Федора Емельяненко и Майка Тайсона.

«Не хотят стареть. Со спортивной точки зрения поединок не интересен. Как шоу это может заинтриговать зрителя. Я не вижу конкуренции в этом бою. Да, Емельяненко проиграл последний бой, но и Тайсон на спаде. Мне не понравился его бой с Джонсом. В его форме было много „фармы“. Невозможно в таком возрасте находится в такой форме», — сказал Исмаилов.

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