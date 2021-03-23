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Единоборства

Тайсон отказался от $25 млн за бой с Холифилдом

07:54, 23 марта 2021 13
Фото: Zz-Arch Arnal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Легендарный американский боксёр-тяжеловес Майк Тайсон отказался от третьего боя со своим соотечественником Эвандером Холифилдом, несмотря на предложенный гонорар в $25 млн и согласие другой стороны, сообщает MMAFighting.com.

Мы считали, что сделка завершится соглашением, но всё рухнуло в тот момент, когда люди Тайсона отклонили все наши предложения. Мы вели переговоры с хорошими намерениями, но похоже просто напрасно потратили время, — прокомментировал ситуацию менеджер Холифилда Крис Лоуренс.

Боксёры дважды встречались в конце 90-х годов. Первый поединок Холифилд выиграл, нокаутировав Тайсона, а во втором Железный Майк был дисквалифицирован за то, что откусил сопернику кусок уха.

Как писал NEWS.ru, Эгис Климас, менеджер украинского боксёра Василия Ломаченко обозначил сроки возвращения своего клиента на ринг.

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