Тайсон отказался от $25 млн за бой с Холифилдом

https://static.news.ru/photo/8ab45dfe-8b96-11eb-8dc5-96000091f725_660.jpg Фото: Zz-Arch Arnal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Легендарный американский боксёр-тяжеловес Майк Тайсон отказался от третьего боя со своим соотечественником Эвандером Холифилдом, несмотря на предложенный гонорар в $25 млн и согласие другой стороны, сообщает MMAFighting.com.

Мы считали, что сделка завершится соглашением, но всё рухнуло в тот момент, когда люди Тайсона отклонили все наши предложения. Мы вели переговоры с хорошими намерениями, но похоже просто напрасно потратили время, — прокомментировал ситуацию менеджер Холифилда Крис Лоуренс.

Боксёры дважды встречались в конце 90-х годов. Первый поединок Холифилд выиграл, нокаутировав Тайсона, а во втором Железный Майк был дисквалифицирован за то, что откусил сопернику кусок уха.

Как писал NEWS.ru, Эгис Климас, менеджер украинского боксёра Василия Ломаченко обозначил сроки возвращения своего клиента на ринг.