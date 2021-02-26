От Тайсона к Емельяненко: почему Рой Джонс всё ещё хочет драться

Рой Джонс так давно прошёл пик спортивной формы, что любители бокса, кому до 30 лет, могли никогда и не видеть его классные бои. С середины 2000-х до прошлого года Рой был даже не тенью самого себя, он вообще не был похож на боксёра, делавшего из соперников шутов в 1990-е. Восприятие Роя немного изменилось после выставочного поединка с Майком Тайсоном в ноябре 2020-го. Несмотря на то что тот бой, по общему мнению, Джонс проиграл, он всё-таки смотрелся очень достойно на фоне намного более мощного Тайсона. Это было бы хорошей точкой в карьере, но он по-прежнему хочет выходить на ринг. NEWS.ru разбирается, с кем и почему.

Рой Джонс никогда не объявлял об окончании карьеры. С момента его боя с Майком Тайсоном прошло три месяца, и сейчас пришло время для разговоров о том, что будет дальше. Сам Майк оставил открытыми несколько дверей.

Если будет хорошее предложение, то я его приму, а если нет, то останусь тренером. Мне это нравится. Не думаю, что проведу ещё один бой с Тайсоном. Сейчас он собирается драться с Эвандером Холифилдом. Я бы хотел бой с Андерсоном Силвой или с легендой ММА Фёдором Емельяненко, это был бы отличный выставочный бой. Посмотрим, как пойдёт, — приводит слова Джонса РИА Новости.

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Что касается тренерской работы, то тут речь идёт об Айзеке Чилембе — малавийском боксёре, который в прошедшие выходные свёл вничью бой с Фёдором Чудиновым. Рой Джонс был в углу африканца — он помогает ему уже давно. Насколько активно — другой вопрос, но уже два с половиной года некоторые тренировочные сессии они проводят вместе, в том числе и перед боем с Максимом Власовым в Геленджике в 2019 году. Кстати, под руководством Джонса Чилемба победил всего в одном поединке из трёх.

Намного интереснее выглядят рассуждения Джонса о продолжении карьеры внутри ринга, а не по другую сторону канатов. Реванш с Тайсоном сейчас неактуален, Рой изначально был стороной «Б» в этой истории, и Майк, если захочет продолжать драться, сможет выбрать кого угодно. Вряд ли это будет Джонс, есть другие не менее заслуженные ветераны, и Холифилд выглядит идеальной кандидатурой.

Самое интересное — бой Джонса с Фёдором Емельяненко по правилам бокса. Странно, что эта идея никогда не звучала раньше. Фёдор сейчас находится на таком этапе профессиональной карьеры, что выставки ему проводить намного безопаснее, чем официальные бои. Что бывает, когда Последний Император встречается с кем-то помоложе, мы видели в поединке с Райаном Бейдером: нокаут на первых секундах от джеба в лоб. Причём Фёдор не нанёс ни одного удара. И это было больше двух лет назад.

Сейчас Фёдору уже почти 45, и выставочный бой с Джонсом кажется просто идеальным вариантом. Ясно, что любой следующий поединок Емельяненко может быть только с тем, кому глубоко за 40, а лучше за 50. Так что Джонс очень вовремя заговорил об этом.

Ещё один прекрасный вариант, который сейчас есть у Роя, — поединок с Гленом Маккрори в Дубае. Британскому экс-чемпиону мира в первом тяжёлом весе сейчас 56 лет, денег платят за такие выставки очень много. Вероятнее всего, Джонс согласится на этот вариант, а потом будет ждать Фёдора, которому ещё нужно провести два боя в Bellator.

Согласится ли Емельяненко на встречу с Джонсом? Вообще он человек довольно консервативных взглядов, но есть кое-что, что их с Роем объединяет помимо солидного возраста и громкого имени — желание заработать на безбедную старость. Оба и сейчас небедные люди, но никто не откажется от лишнего миллиона в 45–50 лет. В любом возрасте.

Зачем Джонс в 52 года продолжает драться? У него на это есть две причины, о которых он не раз говорил. Первая (на самом деле, вероятно, вторая) — страсть к боксу, которая у Роя не угасает. Он как полюбил выходить на ринг и драться в детском возрасте, так и любит это до сих пор. Вторая причина (вероятно, первая) — деньги. Имя, которое сделал себе Джонс в 1990-е, когда был абсолютным чемпионом мира и лучшим боксёром вне зависимости от веса, позволяет ему хорошо зарабатывать и сегодня. Это как с зачёткой, которая начинает работать на тебя, если ты всё делал правильно вначале. Рой пользуется этим, может себе позволить.