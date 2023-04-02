Рой Джонс провел бой в 54 года, и судьи отняли у него победу Ветеран бокса проиграл экс-чемпиону UFC Энтони Петтису

Фото: IMAGO/DeeCee Carter/Global Look Press

Американский боксёр-профессионал Рой Джонс

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Рой Джонс провёл первый официальный бой за пять лет. Соперником звёздного ветерана стал бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Энтони Петтис, который дебютировал в боксе. NEWS.ru рассказывает, как прошла встреча известных спортсменов.

Где состоялся бой?

Боксерский вечер в Милуоки организовал действующий боец UFC Хорхе Масвидаль. 38-летний спортсмен не сумел стать чемпионом в ММА, но заработал большую популярность, которая помогла ему создать собственную промоутерскую компанию Gamebred. Благодаря ему только в рамках минувшего вечера в боксе дебютировали 15 представителей смешанных единоборств. В том числе три бывших чемпиона UFC: Витор Белфорт, Жозе Альдо и Энтони Петтис.

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press Американский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC Энтони Петтис

Почему вернулся Джонс

Если не считать неофициальную встречу с Майком Тайсоном в 2020-м, свой последний поединок Рой Джонс провёл в феврале 2018 года, победив Скотта Сигмона. Позже звучали варианты поединков Джонса с бодибилдером Робертом Уилмотом и бывшим чемпионом UFC Андерсоном Сильвой. Были слухи даже о бое с Федором Емельяненко. но в итоге в феврале этого года соперником Роя стал Энтони Петтис.

«В конце своей карьеры я хотел выйти на ринг ещё один раз, потому что могу это сделать. Сложилась идеальная ситуация, чтобы подраться с легендой ММА. Да, он был чемпионом в более низкой весовой категории, но он сам по себе достаточно крупный парень, который усердно занимается боксом. Я не планирую возвращаться снова. Я сделаю это только ради Энтони, который хочет проверить себя в новом виде спорта. Все останутся в выигрыше, это идеальная ситуация, чтобы уйти», — сказал Джонс BigFightWeekend.

Фото: UFC/youtube.com Энтони Петтис и Рой Джонс

Какую форму показал Джонс

54-летний Джонс показал на удивление бодрый поединок против 36-летнего соперника. Пожалуй, только в первом раунде у базового бойца смешанных единоборств было заметное преимущество за счёт большей активности, но уже со второго раунда Джонс как минимум выровнял поединок, если не прибрал его к своим рукам. Во всяком случае, ветеран превосходил соперника в точности ударов, хоть и уступил в количестве.

Хорошую форму Джонса оценил обозреватель сайта BigFightWeekend Абрахам Гонсалес, отдавший обладателю российского паспорта шесть раундов из восьми. Аналогичное преимущество насчитала редакция сайта MMAFighting. Болельщики в голосовании на сайте Boxrec также увидели победу звездного боксера, но с минимальным счетом. Однако судьи спорным решением посчитали, что Петтис был лучше: 76-76, 77-75, 78-74.

Фото: UFC/youtube.com Рой Джонс

Как Рой воспринял поражение

Энтони был рад своему успеху, назвав соперника «легендой спорта», но он уклонился от ответа на вопрос о своем будущем в сфере бокса после успешного дебюта. В свою очередь Джонс с результатом спорить не стал, но передумал окончательно уходить из бокса.

«Мне нравится выходить на ринг и развлекать фанатов. Это был хороший бой. Петтис проделал большую работу. Мы могли бы показать хороший матч-реванш. Мне не нужны выставочные поединки, только настоящие бои. Это очень круто для 54 лет», — сказал Джонс.

Фото: UFC/youtube.com Энтони Петтис и Рой Джонс

Как встретили бой Джонса в России

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBC Григорий Дрозд в разговоре с корреспондентом NEWS.ru сообщил, что данный поединок Роя Джонса не вызвал у него никакого интереса, поэтому он не стал смотреть бой. Похожую мысль выразил и другой известный боксёр Дмитрий Кудряшов, которого озадачил выбор соперника для Роя.

«Не понимаю, что этот поединок дает? Понятно, что Джонс хотел заработать копейку, и в случае его победы все сказали бы, что он молодец. Но зачем поединок Петтису? Побить старого боксера — сомнительное достижение», — сказал Кудряшов.