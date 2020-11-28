Майк Тайсон и Рой Джонс отбоксировали вничью

https://static.news.ru/photo/32ecce7a-3205-11eb-879a-fa163e074e61_660.jpg Майк Тайсон Фото: miketyson/instagram.com

Американский боксёр, бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон отбоксировал вничью с соотечественником, экс-чемпионом мира в четырёх весовых категориях Роем Джонсом — младшим в выставочном бою.

Поединок состоялся в Лос-Анджелесе на арене Staples Center и прошёл всю дистанцию (восемь раундов по две минуты). Официального судейского решения не было предусмотрено, но три приглашённых арбитра объявили ничью, без точного счёта.

Для 54-летнего Тайсона это был первый поединок с 2005 года, когда он проиграл ирландцу Кевину МакБрайду техническим нокаутом. После того боя он объявил о завершении карьеры. 51-летний Джонс не выходил на ринг с 2018 года.

Как писал NEWS.ru, Тайсон получит за бой $10 млн, Джонс — $3 млн.