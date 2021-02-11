Удар века: 31 год назад Тайсон улетел в величайший нокаут в истории

В боксе каждый год случаются сенсации, за десяток лет наберётся несколько по-настоящему больших, но даже среди них есть одна особенная. 11 февраля 1990 года рухнуло всё, на чём держались представления о боксе в те времена. Майк Тайсон, срубавший всех за считанные минуты и не встречавший реальной конкуренции даже от легенд, был уничтожен человеком, от которого этого ждали меньше всего. Джеймс Бастер Дуглас одной атакой изменил бокс навсегда, но сам в новой реальности никакой роли не сыграл.

Роковая цепочка

Катастрофы, как известно, не случаются просто так, к ним ведёт цепочка роковых событий. Эта история — не исключение. Оглядываясь назад, можно найти не одну и не две предпосылки, которые привели к главной сенсации в истории бокса.

Главная из них — отношение к бою самого Тайсона. К тому моменту он уже три года был абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе и перебил всех легенд и чемпионов. В его послужном списке было 37 побед в 37 боях, 33 из которых — нокаутом. Бастер Дуглас чемпионом никогда не был, он потерпел четыре поражения, в частности, от тех, кого Майк бил без проблем.

Сам Тайсон был настолько уверен в своей победе, что к бою даже не готовился. Он прилетел в Японию (где должен был драться с Дугласом) за пару недель до поединка, и всё, чем он занимался, — спал с местными горничными. Об этом впоследствии Железный Майк в подробностях рассказывал в различных телешоу.

Тайсон находился в ужасной спортивной форме: у него был явный лишний вес, а на открытой тренировке за десять дней до боя его отправил в нокдаун спарринг-партнёр Грег Пейдж. Это был первый раз, когда Майка сбили с ног на ринге на глазах у публики. Ни сам Тайсон, ни Пейдж не поняли, как это произошло. Тренировку пришлось прервать. Это был очень серьёзный звонок, на который, правда, тогда особо не обратили внимания.

Ещё один фактор, влиявший на состояние Тайсона, — психологический. Он был подавлен из-за развода с актрисой Робин Гивенс, брак с которой продлился ровно год. За это время пара попала в огромное количество скандалов, в основном из-за измен Майка, а затем из-за судебных тяжб по поводу расторжения брака. Боксёр в итоге вынужден был выплатить бывшей жене $10 млн.

Драма и её последствия

Несмотря на целый ряд предпосылок, в сенсацию абсолютно никто не верил. Букмекеры не оставляли Дугласу никаких шансов. Поставив на него один доллар, выиграть можно было 42. Ни разу за всю историю не побеждал ни один боксёр, шансы которого котировались настолько низко.

Но тогда с первых минут было ясно, что Майк не совсем тот, каким его все знают. Он не шёл на соперника с той же агрессией и напором, с которыми обрушивался на всех оппонентов до этого. У него и преимущества-то толком не было, бой шёл скорее равный. Растренированный Майк никак не мог оформить нормальной комбинации, не мог даже зацепить Дугласа.

За секунду до конца восьмого раунда это всё-таки случилось: Бастер отказался в нокдауне после жёсткого правого апперкота от Тайсона. В тот момент почти все были уверены, что бой окончен. Но Дуглас чудесным образом успел подняться на счёт десять. По мнению промоутера обоих боксёров Дона Кинга, в том эпизоде был нокаут, так как с момента падения прошло больше десяти секунд, а рефери слишком долго считал. Момент действительно спорный, но, несмотря на все апелляции, результат поединка не отменили.

А итог оказался шокирующим. В десятом раунде у Дугласа прошла комбинация всей его жизни. Сначала он немного выбил Майка из равновесия двойкой: правый-левый. Затем очень мощно зашёл апперкот, Тайсон был уже не в себе, а дальше последовала самая эпичная троечка за всю историю бокса: левый-правый-левый в челюсть. Майк оказался на настиле ринга.

Встать после такого абсолютно нереально. Тайсон всё же попытался, несмотря на подкашивающиеся руки, он поднялся на ноги, но выглядел настолько потерянным, что рефери остановил бой. Так в боксе началось новое время. Железный Майк вскоре сел в тюрьму за изнасилование и больше никогда не был прежним.

Судьба Дугласа тоже сложилась не очень хорошо. Сразу после боя он расплакался, так как за несколько дней до этого у него умерла мама, он посвятил победу ей. Затем начались судебные тяжбы с Доном Кингом, который хотел немедленного реванша. Бастер от него отказался из-за унизительного отношения к себе: Дон, несмотря на то что был промоутером обоих боксёров, даже не поздравил Дугласа с победой и сразу стал протестовать против результата. В итоге пришлось платить своему же промоутеру огромную компенсацию.

Через восемь месяцев Дуглас вышел на бой с Эвандером Холифилдом и был нокаутирован в третьем раунде. В его карьере больше не было моментов, сравнимых по яркости с тем, что случилось тогда в Токио. Но один тот эпизод стоит множества карьер. Дуглас вошёл в историю, побив самого доминирующего и самого устрашающего боксёра всех времён. Пусть ненадолго, но он стал абсолютным чемпионом.