Брат-3: Иван Емельяненко врывается в MMA. Почему он не стал бойцом раньше? Младший брат Федора и Александра Емельяненко решил начать профессиональную спортивную карьеру

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Иван, Фёдор и Александр Емельяненко

Младший брат одного из лучших спортсменов в истории смешанных единоборств готовится к дебюту в MMA, его первый бой намечен на конец мая. Иван Емельяненко долгое время находился в тени Фёдора и Александра, ведя непубличный образ жизни. NEWS.ru рассказывает, что известно о спортсмене, который никогда не принимал участия в профессиональных боях и не рассказывал о себе в СМИ.

Сколько всего братьев Емельяненко

В семье Владимира и Ольги Емельяненко родились четверо детей. Дочь Марина (1974 г. р.), сыновья Фёдор (1976), Александр (1981) и Иван (1988). Самым известным из них является Фёдор Емельяненко, четыре раза выигрывавший чемпионат мира по самбо и становившийся чемпионом Pride и WAMMA — крупнейших лиг смешанных единоборств в начале XXI века.

Все братья занимались спортом, а их сестра закончила медицинский институт и сейчас работает по специальности в Старом Осколе. В 2005 году Марина посетила бой Фёдора в Японии, в котором он защитил титул чемпиона Pride в поединке с Мирко Филиповичем.

Чем занимался Иван Емельяненко

По словам Фёдора, Иван с детства увлекался футболом и боксом. Однако в этих видах спорта не преуспел. Футбол Иван бросил, переехав в Москву, где вместе со старшими братьями тренировался в клубе Red Devil. По словам Фёдора, Иван был близок к званию мастера спорта по боксу. Но что-то не сложилось. В итоге младший из братьев выполнил этот норматив по боевому самбо и рукопашному бою.

В 2006 году Иван стал бронзовым призером чемпионата России по боевому самбо среди юношей, в 2009-м выиграл чемпионат России по армейскому рукопашному бою. Бывший спарринг-партнер и генеральный директор промоушена Ural FC Радмир Габдуллин в интервью NEWS.ru вспомнил тот период в жизни младшего из братьев Емельяненко.

«Мы вместе с Иваном тренировались на базе в Санкт-Петербурге и на сборах в Старом Осколе, ездили на соревнования по рукопашному бою и боевому самбо. Он присутствовал на моих боях по ММА. Иван был трудолюбивым спортсменом, талантливым и разносторонним», — рассказал Габдуллин.

Он также вспомнил, как здорово Иван проявлял себя на Кубке Балтики и первенствах России боевому самбо. По словам Габдуллина, Иван мог быстро адаптироваться под ударную и борцовскую технику, перебивал соперников в стойке, делал болевые и удушающие приемы.

Почему прервалась карьера Ивана

В 2009-м и 2010 году Емельяненко-младший был в шаге от дебюта в профессиональных ММА. Однако турнир Fighter Mania Championshipв Южной Корее, где он должен был выступить, сорвался по вине организаторов, а на турнире ProFC в Ростове-на-Дону он остался в качестве запасного бойца. Планировалось, что в 2010 году Емельяненко выступит на взрослом чемпионате России по боевому самбо, но Иван получил травму руки и отправился служить в армию, попав под весенний призыв.

После окончания службы Емельяненко решил не возвращаться в спорт и занялся учёбой, поступив в петербургский Университет имени Лесгафта. Однако обучение не закончил. Через год старшие братья сообщили, что возвращаться в спорт Иван не намерен.

«Иван живет и работает в Старом Осколе. У него своя жизнь. Встречается с кем-то. Он занимался раньше спортом, выполнил мастера спорта по рукопашному бою и самбо. На этом закончил карьеру. Сейчас живет обычной жизнью», — сказал Фёдор Емельяненко в 2021 году в интервью Tele-sport.ru.

Работал в охране и хотел уйти добровольцем в зону СВО

Старшие братья не раз отмечали, что Иван занимался спортом «ради себя», а не для больших достижений. Он быстро терял интерес. Поэтому не смог закончить учёбу в институте. После армии Иван работал в частной охранной фирме, проживая вместе с матерью в Старом Осколе.

В октябре 2022 года Александр Емельяненко сообщил, что его младший брат прошёл медкомиссию и собирался пойти на контрактную службу в зону специальной военной операции (СВО). Однако в марте этого года средний из братьев (Александр) анонсировал дебют Ивана в ММА.

Где может подраться Иван Емельяненко

Известный промоутер Владимир Хрюнов в интервью NEWS.ru сообщил, что планирует заняться организацией боев для братьев Александра и Ивана Емельяненко.

«Да, это так. Александр Емельяненко в последнее время помогал Ивану в тренировочном процессе. Он (Иван) в приличной форме. Они живут в Москве. 26 мая планируется его бой по правилам ММА со Святославом Коваленко, который в прошлом году победил Александра», — сказал Хрюнов.

Вместе с тем менеджер Коваленко Виталий Тарасов опроверг это сообщение, заявив, что «никто с ним не связывался по этому поводу». Одновременно он выразил готовность вступить в переговоры и организовать бой, если гонорар Коваленко будет увеличен по сравнению с поединком против Александра.

Радмир Габдуллин не исключает возможности появления товарища по сборам в своей организации Ural FC, но для этого Ивану ещё предстоит доказать свою состоятельность.

«Мало иметь узнаваемую фамилию для выступления в нашей организации. Прежде всего мы оцениваем спортивные кондиции, уровень и форму. Способен ли боец составить конкуренцию. В Ural FC приходят не только для того, чтобы подняться в рейтингах, но и ответить взаимностью целевой аудитории. Люди, которые приходят на наши турниры, всегда ожидают грандиозного зрелища», — сказал NEWS.ru Габдуллин.

С его точки зрения, вопрос заключается в желании, которое может позволить или не позволить Ивану выступать.

«В индивидуальном виде спорта большое значение имеют физические кондиции человека и моральный дух. Если он будет благополучно выступать и обойдётся без травм, я всегда буду рад видеть его в нашей лиге, где будет ждать высокая конкуренция», — добавил Габдуллин.

Сам Иван Емельяненко о своих планах не распространяется. За всю жизнь он пока не дал ни одного интервью.