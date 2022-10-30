Блогер победил третьего бойца UFC: ответит ли он на вызов Исмаилова? Вслед за Беном Аскреном и Тайроном Вудли поражение от Джейка Пола потерпел Андерсон Силва

Фото: ETIENNE LAURENT/ТАСС

Джейк Пол победил экс-чемпиона UFC Андерсона Силву

Американский блогер Джейк Пол вырвал непростую победу у легенды ММА Андерсона Силвы в поединке, прошедшем по правилам бокса. NEWS.ru рассказывает об итогах встречи и дальнейших планах звезды Youtube.

Конкуренты

Одновременно с поединком Джейка Пола и Андерсона Силвы в Миннесоте проходил вечер бокса с участием Василия Ломаченко и Джамейна Ортиса. Ведущие американские СМИ поставили интересы своего блогера выше двукратного олимпийского чемпиона с Украины, поэтому на большинстве информационных ресурсах именно бою «Трудного ребенка» было уделено основное внимание. А уж турнир очередной турнир UFC и вовсе остался на задворках.

Хотя надо признать, что по качеству бокса Пол и Силва значительно проиграли Ломаченко и Ортису. В этом противостоянии победу одержал украинец, который сразу подарил промежуточный пояс WBC своему сопернику и вызвал на бой Девина Хейни. Абсолютный чемпион мира в легком весе поднялся в ринг, стороны провели «первый этап переговоров». Но они не завершились даже дуэлью взглядов.

Расклады

Джейк Пол как и Ломаченко был явным фаворитом своего противостояния. Американец уже стал специалистом по победам над бывшими бойцами UFC. Сначала блогер унизил Бена Аскрена, чемпионившего в Bellator и ONE FC, а затем дважды победил экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли, завершив дилогию мощным нокаутом. На очереди оказался еще один бывший обладатель титула — Андерсон Силва, который годился Полу в отцы. В этом году бразильцу исполнилось 47 лет, поэтому новый успех «трудного ребенка» казался решенным делом.

В таком возрасте мощный и точный акцентированный удар может привести не только к нокауту, но и к последствиям значительно хуже. Но Силва заслужил поединок двумя победами в прошлом году. Сначала он расправился с окончательно потерявшим дисциплину Хулио Сесаром Чавесом — младшим, а затем в первом же раунде снес Тито Ортиса — еще одного бывшего чемпиона UFC, вынужденного искать заработок на профессиональном ринге.

Поединок

За исключением заключительного раунда выступление Пола трудно назвать ярким. Более того, все больше приходится убеждаться в том, что Джейк работает на пределе своих возможностей, и уже не будет расти как боксер.

Пол неплохо начал бой, забрав первый раунд, но затем он столкнулся с прочитавшим его опытным бойцом. К удивлению для многих Силва начал забивать раунды в свою копилку. Один за другим. У независимых судей американец по итогам пяти раундов «горел» — 1:4.

Но далее сказались усталость бразильца, какое-никакое среднее мастерство Пола и его мощный удар. В восьмом раунде Джейк сумел отправить Андерсона в нокдаун, склонив чашу весов в свою пользу у независимых экспертов. А зависимые боковые судьи и вовсе насчитали увесистое преимущество американца: 77-74, 78-73, 78-73.

Эти цифры не слишком соответствуют действительности, потому что бывший чемпион UFC был значительно лучше по количеству силовых ударов, точности попаданий и проиграл «трудному ребенку» только по джебам и общему количеству попаданий — и то лишь на четыре удара.

Новые вызовы

Недавно российский тренер Рамазан Исмаилов в социальной сети выступил с инициативой проведения поединка между Джейком Полом и Магомедом Исмаиловым. Промоутер Владимир Хрюнов обещал помочь в этом начинании, но выразил уверенность, что такого поединка не будет, учитывая разный уровень бокса Джейка и Маги. Слеп к призыву оказался и сам Пол.

«Трудный ребенок» нашел более интересные варианты. Это Сауль Альварес и Нейт Диас. То есть самый кассовый профессиональный боксер современности и медийный драчун только что прекративший сотрудничество с UFC.

Можно быть смело уверенным в том, что Альварес найдет себе более интересные варианты для боев. Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе способен и «позавтракать» Полом, но имя мексиканца Джейк явно назвал для пафоса, набивая себе цену. Действовал как Рамазан Исмаилов в случае с ним самим.

Кандидатура Диаса же укладывается в политику подбора соперников для Пола, «доедающего» ветеранов сильнейшей лиги мира смешанных единоборств. Но и этот вариант таит в себе немалые риски, потому что даже 47-летний Силва сильно потрепал звезду YouTube.