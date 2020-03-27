https://static.news.ru/photo/504f67a8-7021-11ea-8913-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/jonnybones

Чемпион Ultimate Fighing Championship и один из лучших бойцов в истории ММА Джон Джонс задержан полицией города Альбукерке за вождение в пьяном виде, отсутствие страховки и ненадлежащее использование огнестрельного оружия.

Как сообщает MMAFighting.com, полиция получила сообщение о стрельбе. Обыскав машину Джонса, правоохранители нашли пистолет, на который не было разрешения. Ранее Джонс также неоднократно привлекался к ответственности за различные нарушения закона.

UFC знает об инциденте с Джоном Джонсом, который произошёл в четверг рано утром. Мы находимся в постоянном контакте с его командой менеджеров и в настоящий момент занимаемся сбором информации, — прокомментировали произошедшее в организации.

Как сообщал NEWS.ru, несколько членов сборной России по боксу опубликовали фото и видео, которые показывают пренебрежение правилами самоизоляции, принятыми против распространения коронавируса.