Драки, пьянки, гонки с ДПС: в какие скандалы попадал Александр Емельяненко Жизнь спортсмена за пределами октагона не менее насыщенная и гораздо более скандальная

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Емельяненко

Российский боец ММА Александр Емельяненко в очередной раз стал героем скандала. Как рассказали очевидцы, вечером 6 апреля спортсмен, находясь в состоянии алкогольного опьянения, справил нужду прямо на пол в зале ожидания екатеринбургского аэропорта Кольцово. Вспоминаем о других курьезных и скандальных эпизодах в биографии одиозного бойца.

Спортсмена не пустили в торговый центр

19 января этого года Емельяненко хотел посетить торговый центр «Кунцево Плаза» в Москве, но охрана отказала ему во входе. Причиной было состояние глубокого опьянения, в котором находился спортсмен. Александр развернулся и пошел бродить по улицам Москвы. Его прогулку снимал на видео неизвестный оператор, который охарактеризовал состояние Емельяненко как «задумчивое».

Менеджер Емельяненко Никита Бурчак позже признал, что боец был пьян. Сам же спортсмен высказался о произошедшем философски: «Нельзя дружить только с солнечной стороной человека. Учитесь принимать его целостным».

Интересно, что в октябре прошлого года Емельяненко на одном из мероприятий предложил журналистам спор и пообещал, что не будет употреблять алкоголь в течение года. В случае поражения боец обещал отправить всем по 500 рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Российский боец смешанных единоборств, многократный чемпион России и мира по боевому самбо, участник главного боя Александр Емельяненко во время открытой тренировки бойцов «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Боец получил семь суток ареста за пьяный дебош в Анапе

В январе 2020 года Емельяненко отправился в Анапу готовиться к бою против Магомеда Исмаилова, но решил начать тренировочный процесс с обильных возлияний. Боец крепко выпил на базе отдыха с красноречивым названием «Спорт» и стал выяснять отношения с окружающими. Те вызвали на место наряд полиции, который задержал Емельяненко и составил на него протокол об административном правонарушении. За пьяный дебош боец получил семь суток ареста.

Бой с Исмаиловым состоялся летом того же года и завершился поражением Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде.

Устроил гонку с полицейскими в Кисловодске

За год до событий в Анапе Емельяненко «отличился» в другом южном городе — Кисловодске. Его Mercedes, припаркованный не по правилам, хотели эвакуировать, однако спортсмен помешал сделать это и попытался скрыться. Несколько экипажей ДПС бросились в погоню за Емельяненко, который, уходя от преследования, успел устроить две аварии. В итоге бойца задержали, несмотря на попытку оказать сопротивление. Позже выяснилось, что спортсмен был пьян.

Протрезвев, Александр принес извинения всем пострадавшим от его действий. Он отделался 10 сутками ареста, лишением прав на полтора года и штрафом в 30 тысяч рублей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко

Дал подзатыльник посетителю мастер-класса

Буквально за неделю до событий в Кисловодске Емельяненко стал героем другого неоднозначного эпизода на собственном мастер-классе в элитном фитнес-клубе в Москве. Спортсмен с помощью одного из посетителей демонстрировал технику ухода от захвата, а тот в шутку назвал бойца лосем.

Сравнение оскорбило Емельяненко, который осадил ученика и отвесил тому мощный подзатыльник. Видео завирусилось, а Александр получил тонны хейта.

Через несколько дней о случившемся высказался пострадавший — турагент Сергей Демидов. Он призвал не драматизировать ситуацию, признал, что тоже был неправ, и поблагодарил Емельяненко за отличную тренировку. Но осадок у поклонников ММА все равно остался.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Российский боец смешанных единоборств, выступающий также в профессиональном боксе, Александр Емельяненко

Дрался с пенсионером

В октябре 2013 года Емельяненко повздорил с посетителем одного из московских ресторанов, дело дошло до драки. Пострадавшим оказался 63-летний пенсионер, у него зафиксировали ушиб. Против Емельяненко возбудили уголовное дело, однако вскоре оппонент Александра отказался от претензий к бойцу и помирился с ним в том же ресторане. Дело было закрыто.

Устроил пьяный дебош в самолете и стал посмешищем

В 2012-м Емельяненко устроил авиадебош на борту рейса Москва — Барнаул. Перед посадкой в самолет спортсмен крепко выпил, а в ходе полета оскорблял пассажиров, провоцировал их на драку, курил и требовал у бортпроводников дополнительную выпивку. Его оштрафовали на 700 рублей, но на этом дело не закончилось.

В Барнаул Емельяненко прилетел в качестве почетного гостя местного турнира по ММА. Однако перед участниками и гостями соревнований он появился в не самом презентабельном виде: спортсмен был пьян, став объектом насмешек и героем новостей. После того инцидента промоушен М1 Global разорвал контракт с Емельяненко, боец объявил о завершении карьеры по состоянию здоровья.

Однако уже в следующем году он вернулся в спорт.

Дважды оказывался в местах лишения свободы

Емельяненко не всегда удавалось отделываться штрафами и административными арестами. Дважды боец оказывался в местах лишения свободы.

В первый раз это произошло в конце 1990-х. Обстоятельства случившегося, как и точный срок, неизвестны. Сам спортсмен и представители его семьи никогда публично об этом не говорили. За исключением единственного раза в 2019 году.

«Я не совершал того, за что меня посадили, мне понапридумывали кучу статей. Ко мне в тюрьму приехал Федя (старший брат Александра, боец ММА. — NEWS.ru) и сказал: „Меня к тебе отправили те люди, которые тебя посадили. Если ты перед ними через меня извинишься, то получишь условный срок“. Я ответил: „Слушай, Федь, если я так поступлю, то парни меня не поймут. Давай не будем больше поднимать эту тему“», — рассказывал Емельяненко-младший в интервью «СЭ».

Зато о второй судимости Емельяненко известно все в мельчайших подробностях. В 2014 году домработница бойца Полина Степанова обвинила его в изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и похищении документов. Спортсмен признал вину, и в мае 2015-го Емельяненко приговорили к 4,5 года лишения свободы. Уже в ноябре 2016-го боец получил условно-досрочное освобождение, остаток срока ему заменили исправительными работами.