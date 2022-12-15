Емельяненко «накормил» мороженым будущего соперника

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко «накормил» мороженыи свего будущего соперника, блогера Святослава Коваленко. Поединок пройдет 16 декабря в Москве в рамках шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

За два дня до боя Емельяненко и Коваленко устроили конкурс по поеданию мороженого. Обоим было предложено по 10 стаканчиков. Победителем объявили бы того, кто сумел справиться с ними быстрее. Но Емельяненко схватил сразу два стаканчика — один он начал есть, а вторым испачкал лицо своему сопернику. Коваленко ответил тем же.

Накануне бойцы провели открытую тренировку.

24 сентября Емельяненко и Вячеслав Дацик провели официальный боксерский поединок, который завершился досрочной победой Дацика в первом раунде. Емельяненко оказался в нокауте на 13-й секунде поединка после левого бокового от соперника.

15 октября Емельяненко женился на 28-летней Полине Селедцовой. 41-летний боец познакомился с девушкой в 2014 году. В мае 2015 года суд приговорил Емельяненко к четырем с половиной годам лишения свободы за изнасилование домработницы.