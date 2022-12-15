Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко «накормил» мороженыи свего будущего соперника, блогера Святослава Коваленко. Поединок пройдет 16 декабря в Москве в рамках шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
За два дня до боя Емельяненко и Коваленко устроили конкурс по поеданию мороженого. Обоим было предложено по 10 стаканчиков. Победителем объявили бы того, кто сумел справиться с ними быстрее. Но Емельяненко схватил сразу два стаканчика — один он начал есть, а вторым испачкал лицо своему сопернику. Коваленко ответил тем же.
Накануне бойцы провели открытую тренировку.
24 сентября Емельяненко и Вячеслав Дацик провели официальный боксерский поединок, который завершился досрочной победой Дацика в первом раунде. Емельяненко оказался в нокауте на 13-й секунде поединка после левого бокового от соперника.
15 октября Емельяненко женился на 28-летней Полине Селедцовой. 41-летний боец познакомился с девушкой в 2014 году. В мае 2015 года суд приговорил Емельяненко к четырем с половиной годам лишения свободы за изнасилование домработницы.