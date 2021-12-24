Александр Емельяненко вышел в эфир в предположительно нетрезвом состоянии

Экс-чемпион MMA-промоушена ProFC в тяжёлом весе, ветеран PRIDE Александр Емельяненко провёл эфир на своей странице в социальной сети Instagram. Ряд пользователей предположили, что боец смешанных единоборств был нетрезв в процессе общения с болельщиками.

Емельяненко вышел в эфир с целью подвести итоги конкурса, в ходе которого разыгрывались 50 тысяч рублей. При этом многие пользователи написали, что в ходе трансляции спортсмен находился в нетрезвом состоянии. Их предположения в комментариях под опубликованной видеозаписью впоследствии были удалены.

За профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 37 боёв, в которых одержал 29 побед (25 — досрочно), потерпел девять поражений, а ещё одна схватка была признана несостоявшейся. Александр известен по выступлениям в японском промоушене PRIDE, в 2010 году победил Энди Бегтссона и взял пояс чемпиона ProFC.

Ранее блогер Артём Тарасов заявил, что проведёт ответный поединок с Александром Емельяненко. По его словам, реванш пройдёт по правилам MMA.