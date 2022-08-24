Шлеменко: «Если Емельяненко бросит пить и продержится год, мы подеремся» Интервью с одним из самых известных и заслуженных российских бойцов ММА Александром Шлеменко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Шлеменко

Александр Шлеменко — один из немногих бойцов в России, чье имя известно за пределами довольно узкого круга фанатов ММА. Возможно, это не Емельяненко и не Нурмагомедов, но по узнаваемости он не так уж сильно от них отстает. А в чем превосходит, так это в открытости к общению и умении понятно и интересно выражать мысли. Мы пообщались с экс-чемпионом Bellator в Екатеринбурге перед его боем с сербом Александром Иличем на RCC 12. Поединок состоится в пятницу. А сейчас он поделился ожиданиями от боя, рассказал о возможных встречах с Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко, а также сказал, что думает про Александра Усика.

— Изначально вы должны были драться с Магомедом Исмаиловым — возможно, самым медийным и громким бойцом в России сейчас. Почему ваш бой несколько раз уже срывался? Как вам объяснили причину? И верите ли вы в официальную версию?

— Потому что Мага травму получил. Я не знаю, насколько она реально серьезная, но у меня нет причин в это не верить. Получил и получил, пусть выздоравливает. У меня появился другой соперник, и к нему отношусь с уважением.

— Что знаете о новом сопернике — Александре Иличе?

— Это не менее достойный соперник, чем Магомед. Очень опасный боец, левша, длинные руки, длинные ноги, вообще не подарок. И сложность еще в том, что маленький боец поменялся на высокого ударника. Меня должны были бить снизу, а будут бить сверху, это кардинальные перемены. Те, кто выступает, меня понимают лучше, чем те, кто на диване сидит. Но главное — то, как я сам готов.

— Вашего соперника называют ноунеймом.

— Кто называет? Ты называешь? А Вячеслава Василевского ты знаешь? Тебе он известен, но если ты подойдешь к людям на улицах Белграда, его там никто не будет знать. Даже Александр Илич его не знает, а Слава — очень классный боец. То, что люди не знают Илича, это не его проблема. Это проблема людей, которые не сильно интересуются ММА, зато строят из себя разбирающихся.

— Что вас ждет завтра?

— Хотелось бы обойтись без нервов, но думаю, так не получится. Я говорю это из своего опыта. К Иличу будет очень тяжело подойти, учитывая, какие длинные у него руки. Возможно, мне придется пропустить удары, но я готов к этому. Я буду терпеть и идти вперед.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС Александр Шлеменко во время поединка. Архивное фото

— Бороться не будете с ним?

— Да у меня в бою как-то не очень получается бороться. Почему я должен это делать? Я предпочитаю делать ставку на свою ударную технику, она у меня не такая уж и плохая. Я готовился защищаться от борьбы в бою с Магой, я с удовольствием буду уклоняться от борьбы, а не бороться. Так что если Илич будет проходить в ноги, я буду готов. От меня ждут эффектного финиша. Я хочу делать интересные бои. Если ты вышел в клетку, то должен давать шоу. Если ты будешь держать соперника за спину и сушить бой, то очень скоро станешь неинтересен публике, даже в случае побед.

— Вы верите, что ваш бой с Исмаиловым все-таки состоится?

— Да почему я должен не верить, контракт-то подписан уже! Я готов был драться еще в июне, готов и сейчас. Но когда Мага сказал, что получил травму, то я не верил, что он восстановится ни к августу, ни к сентябрю. Это в Instagram он такой здоровый и веселый, а на бой со мной он, конечно, выйти не готов. Но я подожду и до декабря. Я знаю, что бой должен состояться, он слишком интересный, чтобы не состояться.

— Как ваше собственное ощущение формы поменялось со времён чемпионства в Bellator? Пять лет прошло.

— А как я могу сравнить? Я чувствую себя не хуже, чем тогда. Тесты, которые я выполняю на тренировках, сейчас даже с лучшими результатами получаются, чем пять лет назад. Я в полном порядке, но мне сложно сравнивать свою форму тогда и сейчас.

— Петр Ян действительно проиграл Стерлингу, или он прав, когда говорит, что его ограбили?

— Проиграл, конечно. Раз судья поднял руку Стерлингу, то проиграл. Первый бой он выигрывал до запрещенного удара коленом, а второй — проиграл. Это был не лучший бой Пети.

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press Российский боец Петр Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу в поединке

— Какую роль в этом поражении сыграло то, что настроение абсолютно у всех болельщиков России, да и мира, было такое, словно Ян дерётся не с чемпионом, а со школьником, и уже этот бой выиграл?

— Все так думали, кроме Сереги Харитонова! Он единственный, кто Яна осадил немного. Я не видел Петра в зале, я не знаю, как он готовился и как работал. Этот вопрос лучше бы задать ему. Но когда все ждут от тебя победы и не сомневаются в ней, победить на самом деле сложнее всего. Я не знаю, была ли там недооценка соперника, но это точно был не лучший бой Яна.

— Вам бросал вызов Александр Емельяненко. Что думаете о возможном бое с ним? Вам это интересно?

— Он сейчас в таком состоянии, что к его вызовам и к нему в целом относиться серьезно не нужно. Я и не отношусь. Но если он будет трезвым, откажется от алкоголя, то этот бой был бы мне интересен. Я, правда, оттягивал бы его как можно на более поздний срок, чтобы он подольше пожил в трезвости. Если хотя бы год он будет жить здоровым образом жизни, наберет хорошую форму, тогда мы подеремся.

— Усик победил Джошуа? Или вы согласны с тем судьей, который насчитал там победу британца?

— Честно, я не смотрел бой, я спал. Мог посмотреть утром в повторе, но решил, что мне не будет интересно и я снова усну. Я знал, что Усик выиграл раздельным решением судей, а это значит, что смотреть пришлось бы все 12 раундов. Там было что-то интересное.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Александр Усик

— Были яркие эпизоды.

— Хорошо, но мне не очень это интересно. Усик — отличный боксер, я не сомневаюсь в том, что он победил заслуженно, так же, как и в первом бою с Джошуа.

— Как сложится его бой с Тайсоном Фьюри?

— Давай я снова честно скажу: я об этом не думал и даже не хочу думать. Я сейчас хочу думать только о моем бое с Иличем, который пройдет уже в эту пятницу.