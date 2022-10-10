Емельяненко объяснил, почему не проводит реванш с Исмаиловым

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал MMA.Metaratings.ru, почему не планирует проводить реванш с соотечественником Магомедом Исмаиловым. По словам Емельяненко-младшего, Магомед отказывается от боя.

Магомед молодец, очень хорошо подтянулся в ударной технике. Я предлагал ему подраться, но... Он почему-то отказывается выходить и драться со мной. Скажу вам по секрету, у меня есть шпионы в каждой команде, везде есть свои люди... он отказывается выходить, не хочет. Что его не устраивает? Моя подготовка, мое умение боксировать и бить, — сказал Емельяненко.

Первый поединок между Емельяненко и Исмаиловым прошел 24 июля 2020 года и завершился победой Магомеда техническим нокаутом в третьем раунде.

8 октября Исмаилов одержал победу над сербским спортсменом Александром Иличем в поединке по правилам бокса. Бой из шести раундов возглавил турнир Pravda Boxing в Москве. Победу Исмаилова зафиксировали по единогласному решению судей.

25 сентября Александр Емельяненко провел бой с Вячеславом Дациком. Поединок проходил в рамках турнира Hardcore Boxing и завершился победой Дацика нокаутом на 13-й секунде боя.