Боец Малыхин раскритиковал Харитонова за поведение в ситуации с Яндиевым

https://static.news.ru/photo/a431f8e4-2ff8-11eb-aa8c-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Малыхин Фото: anmalykhin/instagam.com

Боец смешанного стиля Анатолий Малыхин (7-0) раскритиковал коллегу Сергея Харитонова за то, что тот не сумел постоять за себя в конфликте с Адамом Яндиевым.

Если задел одного сибиряка, то считай, что задел всю Сибирь!

Все знаете ситуацию, случившуюся между Харитоновым и Яндиевым. Кто прав, кто виноват, это уже их личное дело. Но меня задевает один факт. Харитонов заявляет, что данная ситуация это пример для молодёжи. А в чём он, пример? Чему это их учит? Получать по голове и писать заявления в полицию? Не знаю, по-моему, он уже давно не знает, как живёт наша молодёжь. По крайней мере, у нас в Сибири такому не учат. Сергей, ты чем простым людям угрожать, лучше бы научился за себя постоять! — написал Малыхин в Instagram.

Конфликт между Харитоновым и Яндиевым был улажен 24 ноября. Бойцы повздорили 13 ноября в спортивном комплексе «Лужники». В результате столкновения Харитонов получил сотрясение мозга, повреждение глаза, а также перелом носа и орбитальной кости. Яндиев же был задержан на 48 часов и затем отправлен в изолятор временного содержания. 17 ноября боец вышел на свободу. В отношении него были возбуждены два уголовных дела по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

Как сообщил Харитонов, стычка произошла из-за долга в размере более 2 млн рублей, который должен был вернуть Яндиев. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Сергей рассказал о ходе дела и о взаимоотношениях с Яндиевым.