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Россия осталась без Гречки

Гречка vk.com/grechkalu

Гречка

культура [ версия для печати ]

Певица Анастасия Иванова, известная под псевдонимом Гречка, отменила большой гастрольный тур по 55 городам России. Всю вину за срыв турне артистка возложила на организаторов.

На официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» Гречка выложила видеообращение, в котором сообщила, что все, кто купил билеты на концерты, смогут их вернуть. Теперь певица силами своей команды готовит новый тур и пообещала, что на этот раз никаких накладок не будет.

Как писал News.ru, ранее Гречка стала одной из участниц программы «Голубой Ургант», пародирующей традиционные новогодние музыкальные шоу. Она исполнила песню певицы Яны «Голубь».


#музыка #ОТМЕНА #гречка #гастроли
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