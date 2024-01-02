Составлен список телеведущих, уехавших из России после начала СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Васильев

Многие известные телеведущие, которые появлялись на ТВ десятилетиями, предпочли уехать из России после начала СВО. Кто из них покинул престижные места на государственных телеканалах и кто критиковал спецоперацию на Украине?

Кто из журналистов ушел с Первого канала

Жанна Агалакова, которая с 1999 года работала на Первом канале, после начала спецоперации написала заявление на увольнение. Ее последний репортаж вышел 17 февраля, через месяц она была официально уволена. Журналистка переехала во Францию, где на пресс-конференции «Репортеров без границ» раскритиковала проведение СВО и российские СМИ. В дальнейшем Агалакова осталась жить во Франции и сняла документальный фильм о России в качестве режиссера.

За рубеж также уехал историк моды Александр Васильев, который в марте 2022 года поселился во Франции. Он ушел с Первого канала и, по его собственным словам, «не имеет работы в России». Тем не менее он попросил не считать его отъезд эмиграцией и не стал отказываться от российского гражданства. В дальнейшем экс-ведущий «Модного приговора» приезжал в Россию, где читал лекции для студентов МГУ. Представители стилиста и телеведущего подчеркнули, что открытое письмо с критикой в адрес СВО и российских властей, опубликованное от лица Александра Васильева на сайте правительства Литвы, не имеет к нему никакого отношения.

Одним из самых известных ведущих, ушедших с Первого канала, стал Иван Ургант, которого обвиняли в критических высказываниях об СВО. В день начала спецоперации он опубликовал черный квадрат в социальных сетях. Он уехал в Израиль и выступал с концертами за рубежом. Ургант жаловался, что за рубежом у него стало мало работы. Телекритик Александр Горбунов в беседе с NEWS.ru предположил, что Первый канал может готовить возвращение Урганта, когда негатива вокруг его имени станет меньше.

Вслед за Ургантом в сентябре 2022 года уехал в Израиль его соведущий Александр Гудков. Его подозревали в спонсировании ВСУ, после того как Гудков записал клип «Я узкий» (пародию на песню SHAMAN «Я русский»).

Также в Израиль уехал Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Вместе с ним покинула Россию его жена Алла Пугачева и их дети. В Израиле Галкину не пришлось задержаться надолго: после того как 7 октября 2023 года обострился конфликт в секторе Газа, шоумену пришлось вывезти супругу детей на Кипр.

Кто ушел с телеканала «Россия»

В марте 2022 года об увольнении из руководства ВГТРК объявил журналист Сергей Брилев, который заявил, что «не видит больше смысла» носить титул замдиректора телеканала. Он объявил, что «хочет заниматься собственными текстами». Брилев провел последний выпуск «Вестей» 26 февраля, после чего организовал командировку в Бразилию, Парагвай, Боливию, Аргентину, Уругвай и Эквадор. В итоге журналист, по данным Telegram-канала «НеМалахов», остался в Аргентине и «изменился до неузнаваемости». Он продолжает сотрудничать с «Россией» в качестве корреспондента. Брилев не критиковал СВО публично.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Брилев

Кто из ведущих ушел с НТВ

В марте 2022 года уехал из России и бывший ведущий «Программы максимум» на НТВ Глеб Пьяных (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). С НТВ он ушел ранее, в 2018 году. В мае 2022 года журналистка Ксения Собчак выпустила интервью с Пьяных, в котором он объясняет, что принял решение уехать после того, как не смог опубликовать запись в TikTok. В дальнейшем из Турции Пьяных неоднократно критически высказывался о российской спецоперации на Украине и российском руководстве. В декабре 2022 года Минюст включил его в список иноагентов.

Также покинула НТВ Лилия Гильдеева. Прежде чем написать заявление об увольнении, она переехала в другую страну, по различным данным, в Турцию или США. В интервью она раскритиковала российские СМИ, которые «работают по методичкам», и заявила, что не могла продолжать работать после нервного срыва в начале СВО, передавало издание «Абзац».

Кто еще ушел с российского телевидения

После начала спецоперации на Украине из России уехал популярный комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он уехал в Израиль, откуда после переехал в Испанию. О переезде популярного телеведущего, который вел программы на СТС и других телеканалах, сообщила его бывшая жена Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

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