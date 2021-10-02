Муж вице-президента Сбербанка рассказал о её спешном бегстве

Муж вице-президента Сбербанка Марины Раковой, подозреваемой в хищении миллионов рублей, Артур Стеценко сообщил, что не знает о местонахождении своей супруги. Он уточнил, что она уезжала в спешке и не взяла с собой никаких вещей. Об этом пишет РЕН ТВ.

По словам Стеценко, он только довёз её до работы. После этого женщина пропала.

Марина уехала на работу, я забрал её в обед. Мы пообедали, и она поехала обратно. Вещей у неё с собой не было. Связи сейчас нет, — рассказал муж разыскиваемой.

Он считает, что дело против его жены сфабриковано. Стеценко пообещал в скором времени выступить с заявлением. Он добавил, что уже сходил на допрос и ознакомился с делом.

Ракова скрывается от следствия с 29 сентября. Она не явилась на допрос и не вышла на работу в банк. Кроме этого, женщина отключила телефон и перестала общаться с родственниками. По предварительным данным, она могла направиться на Украину.

Ранее сообщалось, что Марина Ракова была допрошена в Следственном департаменте МВД России по делу о хищении 50 млн рублей. Расследование проводится по факту возможного хищения денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования в бытность Раковой замглавы Минпросвещения.