В Шотландии три человека погибли при сходе поезда с рельсов

https://static.news.ru/photo/97924348-dcb3-11ea-8786-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bankiesbhoy/wikipedia.com

Три человека погибли 12 августа в Шотландии в результате схода пассажирского поезда с рельсов.

Несмотря на усилия медиков, три человека погибли на месте, — говорится в заявлении британской транспортной полиции, на которое ссылается ТАСС.

Одним из погибших считается машинист поезда. Кроме того, шесть человек были госпитализированы с травмами, не представляющими угрозы для жизни.

Как писал NEWS.ru, инцидент произошёл недалеко от шотландского города Стоунхейвен. К месту происшествия были направлены около 30 машин скорой помощи, а также медицинский вертолёт. Незадолго до крушения железнодорожное сообщение в данном районе прерывалось из-за подтоплений, вызванных ливнями.