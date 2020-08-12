В Шотландии три человека погибли при сходе поезда с рельсов

Три человека погибли 12 августа в Шотландии в результате схода пассажирского поезда с рельсов.
Несмотря на усилия медиков, три человека погибли на месте, — говорится в заявлении британской транспортной полиции, на которое ссылается ТАСС.
Одним из погибших считается машинист поезда. Кроме того, шесть человек были госпитализированы с травмами, не представляющими угрозы для жизни.
Как писал NEWS.ru, инцидент произошёл недалеко от шотландского города Стоунхейвен. К месту происшествия были направлены около 30 машин скорой помощи, а также медицинский вертолёт. Незадолго до крушения железнодорожное сообщение в данном районе прерывалось из-за подтоплений, вызванных ливнями.