В Шотландии поезд сошёл с рельсов

Поезд сошёл с рельсов недалеко от шотландского города Стоунхейвен. Об этом сообщили в управлении транспортной полиции Великобритании.
К месту крушения направили около 30 машин скорой помощи, а также медицинский вертолёт,
Не уточняется, был это пассажирский или грузовой поезд. По данным местных СМИ, над местом происшествия клубится дым. Полиция сообщает, что к месту ЧП выехали пожарные.
Слишком рано говорить о том, что стало причиной инцидента и насколько тяжелы его последствия, — говорится в заявлении Network Rail Scotland, обслуживающей данный участок магистрали.
SkyNews
Ранее в Болгарии пассажирский поезд сошёл рельсов. Это произошло в результате столкновения с легковой машиной. ЧП случилось в Плевенской области из-за нарушения водителем правил пересечения железнодорожного переезда. На момент столкновения в поезде, следующем из Варны в Софию, находились 105 человек, писал NEWS.ru.
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