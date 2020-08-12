В Шотландии поезд сошёл с рельсов

https://static.news.ru/photo/859d2ce8-dc90-11ea-968c-fa163e074e61_660.jpg Фото: capitalchambo/twitter.com

Поезд сошёл с рельсов недалеко от шотландского города Стоунхейвен. Об этом сообщили в управлении транспортной полиции Великобритании.

К месту крушения направили около 30 машин скорой помощи, а также медицинский вертолёт, передаёт BBC.

Не уточняется, был это пассажирский или грузовой поезд. По данным местных СМИ, над местом происшествия клубится дым. Полиция сообщает, что к месту ЧП выехали пожарные.

Слишком рано говорить о том, что стало причиной инцидента и насколько тяжелы его последствия, — говорится в заявлении Network Rail Scotland, обслуживающей данный участок магистрали.

SkyNews уточняет , что незадолго до крушения железнодорожное сообщение в данном районе прерывалось из-за подтоплений, вызванных ливнями.

Ранее в Болгарии пассажирский поезд сошёл рельсов. Это произошло в результате столкновения с легковой машиной. ЧП случилось в Плевенской области из-за нарушения водителем правил пересечения железнодорожного переезда. На момент столкновения в поезде, следующем из Варны в Софию, находились 105 человек, писал NEWS.ru.