СМИ: пассажирский поезд сошёл с рельсов в Болгарии

https://static.news.ru/photo/4c230af8-a0ec-11ea-b973-fa163e074e61_660.jpg Фото: БДЖ/Моята новина

В Болгарии пассажирский поезд сошёл рельсов. Это произошло в результате столкновения с легковой машиной.

Об этом сообщил телеканал NOVA. По его данным, столкновение произошло в Плевенской области из-за нарушения водителем правил пересечения железнодорожного переезда.

На момент столкновения в поезде, следующем из Варны в Софию, находились 105 человек. Вопрос дальнейшего следования пассажиров в пункт назначения в данный момент решается. Сейчас полицейские проводят расследование.

Ранее NEWS.ru писал о том, что движение осуществляется по одной полосе на участке Волоколамского шоссе на северо-западе Москвы из-за горящего грузовика.