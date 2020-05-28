СМИ: пассажирский поезд сошёл с рельсов в Болгарии

В Болгарии пассажирский поезд сошёл рельсов. Это произошло в результате столкновения с легковой машиной.
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На момент столкновения в поезде, следующем из Варны в Софию, находились 105 человек. Вопрос дальнейшего следования пассажиров в пункт назначения в данный момент решается. Сейчас полицейские проводят расследование.
Ранее NEWS.ru писал о том, что движение осуществляется по одной полосе на участке Волоколамского шоссе на северо-западе Москвы из-за горящего грузовика.
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