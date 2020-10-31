В Петербурге таксист ударил пассажира из-за собаки в переноске

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Санкт-Петербурге таксист отказался везти и ударил пассажира из-за того, что у него была собака в переноске.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области. По её данным, в полицию обратился студент одного из местных вузов, являющийся гражданином одной из стран Восточной Азии, с просьбой привлечь к ответственности нападавшего.

Водитель такси отказался везти заявителя, так как у него была в переноске маленькая собака, после чего заявитель вышел из автомобиля, водитель такси ударил заявителя, — сообщили в МВД.

Позже в полицию поступило уведомление от медучреждения о госпитализации пострадавшего с телесными повреждениями. Сейчас молодой человек находится в удовлетворительном состоянии. Полицейские начали проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в полицию обратилась 43-летняя жительница столицы, которая сообщила о том, что её похитил таксист.





