В Екатеринбурге полицейские со стрельбой задержали водителя без прав

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Сотрудники полиции устроили погоню за нарушителем ПДД и смогли остановить его, только прострелив шины. За рулём автомобиля сидел 19 летний местный житель по имени Денис.

По его словам, погоня началась, когда он возвращался в Екатеринбург из Берёзовска, куда ездил к своей девушке. Ему удавалось избегать дорог, которые перекрывали сотрудники ГИБДД, уворачиваться от шипов и пока за ним гнались только три-четыре машины ГИБДД он ещё «пытался найти, где можно смотаться». Потеряв надежду скрыться от преследования, молодой человек «просто докатывал бензин».

Он добавил, что полицейские стреляли 12 раз, согласно протоколу — 15.

Машину конфисковали, СТС изъяли. В участке был с 3.00 до 10.30. Отличные мужики, ещё бы до дому подкинули, — рассказал нарушитель изданию «Подъём».

Он также сообщил, что это у него уже 14-й автомобиль. Он был куплен месяц назад за 22 тысячи рублей.

Молодой человек добавил, что прав на управление транспортным средств у него нет. В автошколе он отучился ещё год назад, но сдавать экзамены в ГИБДД не собирается.

Ранее NEWS.ru писал, что в Керчи инспекторы ГИБДД с риском для жизни задержали нетрезвого водителя. Один из них вынудил нарушителя остановиться, повиснув на двери его автомобиля.