В Керчи полицейские с риском для жизни задержали нарушителя ПДД

https://static.news.ru/photo/dca8f5dc-62f8-11eb-af61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/МВД МЕДИА/youtube.com

Керченские инспекторы ГИБДД задержали нетрезвого водителя, который своими манёврами создавал угрозу безопасности другим участникам движения. При этом одному из них пришлось рискнуть жизнью.

Инспекторы потребовали от водителя остановить машину, но тот попытался скрыться. Полицейские начали преследование. Когда нарушитель остановился на светофоре, лейтенант Рустам Алиев подошёл к его автомобилю, открыл дверцу и потребовал выйти. Тот внезапно нажал на газ. Инспектор, повиснув на двери движущейся машины, вынудил водителя остановиться и задержал его.

Нарушитель отказался проходить медосвидетельствование. Он также рассказал, что автомобиль ему не принадлежит, он взял машину у знакомого, чтобы съездить в магазин.

На нарушителя были составлены административные протоколы по нескольким статьям КоАП, а в отношении собственника автомобиля возбуждено дело об административном правонарушении за передачу транспортного средства лицу, которое не имеет права управлять им, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее NEWS.ru писал, что в Петербурге задержали мужчину, напавшего на сотрудников ГИБДД. Злоумышленник пытался предотвратить эвакуацию его автомобиля. В результате стычки двум инспекторам потребовалась медпомощь.