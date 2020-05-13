Увольнением врачей из владимирской COVID-больницы заинтересовался СК

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на сообщения в СМИ о скандале в COVID-больницах во Владимирской области. Он поручил руководству следственного управления региона выяснить обстановку в клиниках, откуда поступали жалобы.

Так, медперсонал учреждения в городе Карабаново говорил о нехватке средств защиты. Сотрудников заставляли стирать спецодежду и передавать её другой смене. Одна из медсестёр опубликовала в Интернете фотографию обожжённого лица. Из-за того, что маски в дефиците их используют по несколько раз, предварительно обработав хлоркой. Вероятно, жидкость была смыта не до конца, что и вызвало химический ожог.

Кроме того, из этой больницы начали увольняться врачи. Проблемы есть и, например, в струнинской больнице. Сообщалось о некачественном ремонте и нецелевом использовании средств.

Журналисты делают акцент на том, что местные чиновники игнорируют просьбы медиков, — отмечается на сайте СКР.

Поэтому Бастрыкин поручил региональному управлению доложить «обо всех аспектах, касающихся нарушения прав медицинских сотрудников, на которые обратили внимание корреспонденты, и о мерах, принятых по озвученным фактам».

Ранее NEWS.ru писал, что следователи в Кабардино-Балкарии начали проверку после жалоб медиков на то, что они не в полном объёме получили доплаты за работу с больными коронавирусом. Соответствующие сообщения от представителей младшего медицинского персонала ранее появились в соцсетях.