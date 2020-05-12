Следователи Кабардино-Балкарии заинтересовались недоплатами медикам

https://static.news.ru/photo/355c9e30-946f-11ea-864c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи в Кабардино-Балкарии начали проверку после жалоб медиков на то, что они не в полном объёме получили доплаты за работу с больными коронавирусом. Соответствующие сообщения от представителей младшего медицинского персонала ранее появились в соцсетях.

В частности, медики говорили, что вместо 25 тысяч рублей федеральных стимулирующих выплат им начислили 17 тысяч рублей. Ранее региональный Минздрав обещал, что 12 мая проведёт проверку этих сведений в одном из госпиталей, откуда поступали жалобы.

11 мая президент России Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке поручил губернаторам сделать всё для того, чтобы до 15 мая все медики, работающие с COVID-19, получили апрельские выплаты.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов поручил провести служебное расследование после публичного обращения работников скорой помощи Керчи. Медики пожаловались на то, что не получили обещанные выплаты за работу с заражёнными коронавирусом, писал NEWS.ru.