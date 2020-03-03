https://static.news.ru/photo/4dd709f2-5d0e-11ea-aecf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karon Marine safety Center

У побережья тайского острова Пхукет спасли двух девушек из России. 25-летнюю Марию и 27-летнюю Ксению унесло в море на надувных кругах в виде пончиков.

Пропажу туристок заметил гид. Он обратился в полицию, после чего были начаты поиски. Спасателям понадобилось около часа, чтобы обнаружить россиянок. Их нашли в трёх километрах от берега и доставили на сушу, пишет Phuket News.

Ранее NEWS.ru писал, что в Таиланде 70-летний британец провёл три дня в открытом море на неисправной лодке.