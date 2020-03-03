У побережья тайского острова Пхукет спасли двух девушек из России. 25-летнюю Марию и 27-летнюю Ксению унесло в море на надувных кругах в виде пончиков.
Пропажу туристок заметил гид. Он обратился в полицию, после чего были начаты поиски. Спасателям понадобилось около часа, чтобы обнаружить россиянок. Их нашли в трёх километрах от берега и доставили на сушу,
Ранее NEWS.ru писал, что в Таиланде 70-летний британец провёл три дня в открытом море на неисправной лодке.
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