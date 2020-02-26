https://static.news.ru/photo/ce43fd00-58a6-11ea-9622-fa163e074e61_660.jpg Пхукет Фото: Manfred Bail/imageBROKER.com/Global Look Press

Экипаж судна морского снабжения Miclyn Endurance обнаружил неисправную лодку в 40 морских милях от берега Пхукета. Яхта с единственным человеком на борту пробыла в открытом море три дня.

Об этом рассказал глава третьего регионального командования ВМФ Таиланда Чарнгчай Чомчернгпат, передают «Новости Пхукета». На корабле находился 70-летний гражданин Великобритании.

Судно отбуксировали в штаб третьего регионального командования на мысе Панва. В настоящий момент нет информации о том, почему оно не смогло самостоятельно вернуться к суше под парусами после того, как мотор отказал. По словам самого британца, ветер был слишком сильным.

После трёх дней в море у него оставались на борту запасы воды и еды ещё на три дня, но он встретил грузовое судно и попросил команду о помощи, — поделился Чомчернгпат.

Ранее NEWS.ru писал, что летевший из Уфы на Пхукет самолёт российской авиакомпании Nordwind вынужденно совершил посадку в Москве. Это произошло из-за того, что у лайнера сработал датчик. Кроме того, в Уфе отсутствовал сменный экипаж, который потребовался бы из-за необходимости отпустить изначальный экипаж на отдых. Об этом 17 февраля журналистам сообщил представитель авиакомпании.