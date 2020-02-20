https://static.news.ru/photo/c4c57448-5405-11ea-a9ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подростков, задержанных за подготовку теракта в одной из школ на территории Керчи, арестовали на два месяца. Соответствующее решение вынес Киевский районный суд Симферополя. Заседание прошло в закрытом режиме.

Определена мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия сроком на два месяца — по 18 апреля 2020 года включительно, — сообщила представитель Главного следственного управления СКР РФ по Республике Крым Ольга Постнова.

ЦОС ФСБ опубликовал пресс-релиз, в котором говорится, что задержанные юноши являются «сторонниками экстремистской идеологии, последователями 18-летнего Владислава Рослякова», который убил 20 человек в Керченском политехническом колледже осенью 2018 года и покончил с собой, передаёт «Интерфакс».

17 февраля ФСБ предотвратила подготовку терактов в образовательных учреждениях подростками 15 и 16 лет. По данным силовиков, они являются последователями Владислава Рослякова, который в 2018 году расстрелял 20 человек в Керченском политехническом колледже и покончил с собой.

Во время обысков у подростков изъяты самодельные взрывные устройства. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору», писал NEWS.ru.