Около Соломоновых островов произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Тихом океане неподалёку от Соломоновых островов. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков, по данным сейсмологов, находился в 36 километрах к северо-востоку от населённого пункта Лата. Очаг залегал на глубине 49 километров,
Агентство отмечает, что угроза цунами не объявлялась.
По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
Ранее NEWS.ru сообщал о землетрясении магнитудой 5,8 на севере Японии. Толчки ощущались во всех районах острова Хоккайдо.
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