Около Соломоновых островов произошло землетрясение

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Несколько рыбаков погибли в Ростовской области после словесной перепалки с отдыхавшим на берегу нетрезвым мужчиной. Он застрелил их из ружья, после чего сжёг автомобиль, на котором те приехали.

Трагедия произошла неподалёку от села Новобатайска на берегу реки Кагальник. Пьяный мужчина вёл себя шумно: кричал и нецензурно выражался. Рыбаки попросили его вести себя потише и не пугать рыбу. Однако...