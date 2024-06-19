«Не успел воспользоваться пистолетом»: новые подробности убийства Ильи Кивы

Фото: Yuliia Ovsiannikova Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илья Кива

19 июля стало известно, что у экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы во время убийства в Подмосковье при себе мог быть пистолет. Почему он им не смог воспользоваться, какие раскрылись новые подробности?

Что стало известно об убийстве Кивы

19 июня стало известно, что у Ильи Кивы в момент убийства при себе мог быть пистолет.

«Илья Кива, которого убили в декабре, во время покушения был с пистолетом. Но не успел им воспользоваться. <...> В день трагедии на месте преступления нашли пистолет ТТ образца 1930 года, который лежал рядом с телом бывшего украинского депутата. Несколько месяцев ствол был на экспертизе. И теперь итог: оружие боевое, патроны заряжены, стрелять может. И оно, вероятнее всего, принадлежало Киве», — говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

Отмечается, что полиция сейчас ищет человека, который мог продать Киве пистолет, ему грозит уголовное наказание за незаконный оборот оружия.

Кто убил Илью Киву

Вечером 6 декабря СМИ сообщили об обнаружении тела Ильи Кивы в Одинцовском районе Подмосковья. Тело политика лежало на территории парковой зоны отеля в подмосковной деревне Супонево. Дело об убийстве было передано в управление по расследованию особо важных дел подмосковного главка Следственного комитета.

Фото: t.me/sledcom_press* Сотрудник Следственного комитета РФ на месте гибели бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в Одинцовском районе

Кива был депутатом IX созыва Верховной рады Украины и экс-советником министра внутренних дел страны Арсена Авакова. При президентстве Виктора Януковича он был осужден за вымогательство взятки, позднее участвовал в Евромайдане, вступил в «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и в 2015 году участвовал в конфликте в Донбассе. Затем он перешел в Социалистическую партию, а после неудачного участия в президентских выборах в 2019 году вступил в партию Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Фракция исключила его из своих рядов в 2022 году. Тогда сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко обвинял Киву в «разжигании розни» и создании провокаций, а также в том, что он мешал организовывать мирные переговоры с Россией.

Сам Илья Кива объяснил решение партии своей «принципиальной позицией» и критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

После начала СВО Кива переехал в Москву. Весной этого года заявил, что намерен просить политического убежища в России. В ноябре 2023 года суд во Львове заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы, Киву признали виновным по ряду статей, в том числе о госизмене.

В день начала СВО Кива заявил, что Зеленский виновен в обострении ситуации в Донбассе, и призвал его подать в отставку. По мнению политика, Зеленский не хотел перемирия из-за того, что зарабатывает около $100 млн в месяц на спецоперации. Он также рассказывал, что дети Зеленского «находятся в Англии», его родители — в Испании, а сам президент Украины «подбадривает людей на неминуемую смерть, записывая свои постановочные ролики из Европы».

Фото: Anatolii Siryk/Keystone Press Agency/Global Look Press Илья Кива (в центре)

Что рассказали в СБУ

26 марта 2024 года глава СБУ Василий Малюк неофициально признал ответственность спецслужбы за убийство Кивы и военкора Владлена Татарского. Его интервью опубликовала «Украинская правда».

По словам Малюка, Кива был убит пулей калибра 9 × 19 мм, после чего исполнитель покушения сделал контрольный выстрел в голову политика.

Говоря об убийстве Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин), Малюк повторил общеизвестные сведения, что он был убит после вручения бюста, начиненного взрывчаткой. Он назвал это ответом на якобы организованную им практику бесчеловечного и унижающего обращения с украинскими пленными.

Также Малюк прокомментировал покушение на писателя Захара Прилепина. Автомобиль мужчины подорвался на противотанковой мине, после чего он получил серьезные травмы ног и таза, отметил Малюк.

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