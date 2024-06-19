Раскрыта неизвестная деталь в деле об убийстве украинского экс-депутата Mash: экс-депутат Рады Кива был вооружен пистолетом в момент убийства

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илья Кива

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива, которого застрелил неизвестный в декабре прошлого года, в момент убийства был вооружен пистолетом, сообщил Telegram-канал Mash. Отмечается, что политик не успел воспользоваться оружием.

По данным канала, в день покушения правоохранители обнаружили рядом с телом пистолет ТТ образца 1930 года, который, предположительно, принадлежал Киве. В течение нескольких месяцев оружие находилось на экспертизе, которая установила, что пистолет был боевым, в работоспособном состоянии и заряженным.

Сообщается, что в настоящий момент полиция ищет того, кто продал оружие экс-депутату Рады. Ему грозит уголовное дело за незаконный оборот оружия.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что на бывшего мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору совершили покушение. Ведомство не уточнило, причастно ли к атаке. По данным спецслужбы, Мацегору госпитализировали в критическом состоянии.

Позже Telegram-канал Mash сообщил, что Геннадий Мацегора умер после того, как на него совершили покушение. Его расстреляли возле дома в Старом Осколе в Белгородской области. Уточнялось, что экс-градоначальник ушел из жизни, так и не придя в сознание.