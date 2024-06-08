Стало известно о покушении на экс-мэра Купянска ГУР МО Украины: на бывшего мэра Купянска Мацегору совершено покушение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

На бывшего мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору совершили покушение, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Ведомство не уточнило, причастно ли к атаке. По данным спецслужбы, Мацегору госпитализировали в критическом состоянии, за его жизнь борются врачи.

По данным ГУР Минобороны Украины, на Мацегору напали 7 июня в городе Старый Оскол в Белгородской области, куда он уехал после начала военной операции на Украине. Ведомство называет его «предателем» и «коллаборационистом» из-за сотрудничества с Россией.

Сейчас московские врачи уже вторые сутки подряд пытаются помешать Мацегоре попасть на кобзоновский концерт. Состояние предателя украинского народа — критическое, — говорится в сообщении.

Информацию о покушении на Мацегору подтвердил Telegram-канал Mash. По его данным, экс-мэра Купянска расстреляли прямо у его дома. До недавнего времени он занимал должность директора ФОК «Георгиевский».

Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил, что виновных в убийствах депутатов Народного совета республики Олега Попова и Михаила Филипоненко удалось найти. Политик с сожалением отметил, что не имеет права раскрывать подробности следствия.