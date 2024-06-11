Mash: бывший мэр Купянска умер после покушения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что бывший мэр Купянска в Харьковской области Украин ыГеннадий Мацегора умер после того, как на него совершили покушение. Его расстреляли возле его дома в Старом Осколе в Белгородской области на прошлой неделе, 8 июня.

Как уточнил канал, Мацегора ушел из жизни, так и не приходя в сознание. Согласно его информации, бывший глава Купянска скончался в одной из московских больниц.

Ранее пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщила о покушении на Мацегору в городе Старый Оскол в Белгородской области, куда он уехал после начала СВО. Ведомство не уточнило, причастно ли оно к нападению. Утверждалось, что бывшего мэра госпитализировали в критическом состоянии, врачи боролись за его жизнь.

До этого Telegram-канал «112» сообщал, что в Подмосковье убили зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. Уточнялось, что общественника подкараулил в подъезде и зарезал поклонник его жены Екатерины, однако мужчина дал отпор, и нападавшего госпитализировали.

Также ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что виновные в убийствах депутатов Народного совета республики Олега Попова и Михаила Филипоненко были найдены. Он отметил, что не может раскрывать подробности следствия.