«Лукаво назвали»: Небензя указал на роль ООН в саммите Зеленского Небензя: участие ООН в саммите по Украине не соответствует уставу

Фото: Nancy Siesel/ZUMAPRESS/Global Look Press

России жаль, что в саммите по Украине в Швейцарии приняли участие представители ООН, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, это противоречит уставу организации.

Сожалеем, что в этой сходке приняли участие представители секретариата ООН, лукаво назвав это участием в качестве наблюдателя. Это недопустимо в соответствии со статьей 100 устава ООН, — резюмировал он.

Ранее стало известно, что по итогам саммита в Швейцарии делегациям стран был представлен проект коммюнике для согласования. В документе отмечается, что конфликт на Украине продолжает приносить масштабные страдания. В перечень требований вошел пункт об освобождении военнопленных путем обмена «всех на всех» и положение о том, что на Украину должны быть возвращены все якобы незаконно задержанные гражданские лица, а также якобы незаконно перемещенные украинские дети. Вдобавок указано требование, что Запорожская АЭС должна работать под контролем Украины и МАГАТЭ, а использование ядерного оружия недопустимо.

Итоговый документ саммита в Швейцарии поддержали 80 стран из 91, участвовавшей в конференции. В частности, это Швейцария, Турция, страны Евросоюза и США. Отвергли проект Армения, Бразилия, Словакия, Саудовская Аравия, Таиланд, Мексика, Индия и ЮАР. Также из списка поддержавших документ следует, что представители ООН и папы римского итоговое соглашение саммита по Украине в Швейцарии не одобрили.